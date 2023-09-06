За полгода Москву посетило более 10 миллионов туристов
За первое полугодие 2023 года Москву посетило более 10,3 миллиона путешественников. Этот показатель на 22 процента выше прошлогодних показателей за аналогичный период. Все это показывает, что столичная туриндустрия показала рост по всем основным показателям, а по некоторым превзошла доковидные данные.
«Основу турпотока составили почти 9,4 миллиона российских путешественников — на четыре процента больше, чем в 2019-м. Почти миллион гостей приехали из Китая, Индии, Турции, Ирана и других стран. За полгода отрасль принесла в бюджетную систему города 68 миллиардов рублей, превысив допандемийные значения», — рассказала заммера Москвы Наталья Сергунина.
Рост связан в том числе с деловым туризмом. Именно эта категория гостей тратит в полтора- два раза больше и бронирует отели и гостиницы категории «четыре» и «пять» звезд. Загрузка отелей средней категории также выросла на девять процентов и составила 69 процентов. Чаще путешественники бронируют трех- и четырехзвездочные гостиницы в дни фестивалей и культурных праздников.
Чаще всего в Москву приезжают туристы из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Владимирской, Ростовской и Тульской областей. Посещаемость столицы в большей степени связана с интересной событийной повесткой. В городе регулярно проходят выставки, фестивали, познавательные программы в культурных учреждениях и многое другой. Большое внимание туристов привлек к себе Московский Урбанистический форум. Он проходит на знаковых площадках столицы — в олимпийском комплексе «Лужники», Гостином Дворе, парке «Зарядье» и Центральном выставочном зале «Манеж».