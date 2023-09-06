Популярный пляж Владивостока провожает лето антисанитарией

Владивостокцы в социальных сетях жалуются на плачевное состояние пляжа на Седанке, сообщает ИА DEITA.RU.

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На пляже нет никакого благоустройства, но кто-то поставил сюда бак для мусора. Разумеется, мусор отсюда никто не вывозит, кроме залётных волонтёров, и сейчас на пляже зарождается стихийная свалка. Претензии, впрочем, исключительно к отдыхающим, которые самонадеянно оставляют после себя мусор (некоторые даже не удосуживаются завязать отходы в пакет). Муниципальные службы за этим местом отдыха не особо следят, Седанка – пляж дикий, он не прошёл ни проверку МЧС на безопасность, ни проверку Роспотребнадзора на качество воды, и люди приезжают сюда отдыхать на свой страх и риск. Но неприятные открытия подстерегают отдыхающих и на цивилизованных, даже платных пляжах.

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Сейчас Седанка выглядит так:

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В частности, люди жалуются на неудовлетворительное состояние одного из пляжей на Эгершельде в районе Токаревского маяка, где берут за въезд 200 рублей, но никаких услуг за эту плату, кроме небольшой парковки и мусорных баков, там нет. Лавочки со столами уже покосились и заржавели, а сама территория пляжа покатая и маленькая. Заход в море завален крупными каменными глыбами, которые можно было бы оттащить, раз люди платят за отдых в этом месте.

Отметим, что жалобы на неудовлетворительное состояние пляжей в этом году поступали от приморцев часто. Расстроил жителей края знаменитый «стеклянный» пляж под Владивостоком, за которым тоже перестали следить, там нет ни раздевалок, ни регулярной уборки мусора, ничего. Так как эта территория относится к Минобороны, муниципалитет благоустроить пляж не может. А ведь это туристическая изюминка Владивостока и Приморья, которая привлекает в том числе иностранцев. Знаменитая Шамора постепенно обрастает сомнительными ларьками, да и путь к ней нынче лежит через препятствия – дорожные работы. На многие пляжи, в том числе в «курортном» Хасанском районе, в этом сезоне вынесло много мёртвых гниющих водорослей – запах стоял соответствующий.

Возник и парадокс в оценке пляжей с точки зрения безопасности. Пляжи, которые одобрило МЧС для отдыха у воды, Роспотребнадзор забраковал для купания. Во Владивостоке вода прошла проверку по санитарным показателям только в акватории островов, но в чистых бухтах островов Русский благоустроенный пляж всего один – на Ахлёстышева. На островах Попова и Рейнеке пляжного благоустройства нет в принципе, то есть с точки зрения МЧС купаться там нельзя, потому что нет спасателей и дно не обследовано.