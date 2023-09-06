Новые места для туристических объектов выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили новые места для туристических объектов в рамках проекта «Земля для туризма». Как сообщило Управление Росреестра по республике в соцсетях, к объектам в Дебёсском и Игринском районах Удмуртии добавились новые — в Каракулинском и Сарапульском районах.

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В ведомстве пояснили, что в Удмуртии реализуется проект Росреестра по вовлечению земли в туристический оборот. На публичной кадастровой карте сервис «Земля для туризма» отображает земельные участки, подходящие для строительства на них туристических объектов.

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В республике в настоящее время определено 12 земельных участков и 1 территория для целей вовлечения их в туристическую деятельность. В перечень вошли объекты Дебесского, Игринского, Каракулинского и Сарапульского районов Удмуртии. Общая площадь земельных участков и территорий, по данным оперативного штаба, составляет 163,7 га.

Также 8 объектов туристического интереса включены в перечень объектов для туристической деятельности. К ним относятся следующие места: урочище «Куиньсэрго» на реке Чепце, гора Байгурезь в Дебёсском районе, «Народный музей исчезнувших деревень» в деревне Сеп Игринского района, музей «Этапный пункт» в деревне Бачкеево Игринского района, храм Целителя Пантелеймона в селе Каракулино, природный парк «Усть-Бельск» в Каракулинском районе, река Кама и памятник природы «Камский берег» в Сарапульском районе.

Выбрать участок или территорию можно с помощью сервиса Публичной кадастровой карты «Земля для туризма». Для этого нужно выбрать в меню ПКК через раскрывающийся список «Земля для туризма», далее в окне «Найти объекты…» завести значение — 18:*

Подача заявки (обращения) на выбранный участок осуществляется путём нажатия в левом углу над информацией о земельном участке ссылки «Подать обращение» с заполнением предложенной формы. Полученное обращение рассматривается Минимуществом Удмуртии в течение одного рабочего дня.