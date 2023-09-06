Туристам рекомендуют посетить райское место на юге Сихотэ-Алиня

Туристов привлекает новое место отдыха на Дальнем Востоке. Фотографии разместили в Telegram-канале prim_ray. Об этом написало издание nakhodka.media

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Речь о водопаде Тигровый. Его называют уникальным природным явлением. Место посещают туристы, которые хотят насладиться красотами дикой природы региона Сихотэ-Алиня на Дальнем востоке.

Водопад находится в горах. Вода падает высоко с обрыва и сверкает на солнце, что создает потрясающее зрелище.