Туристам рекомендуют посетить райское место на юге Сихотэ-Алиня
Туристов привлекает новое место отдыха на Дальнем Востоке. Фотографии разместили в Telegram-канале prim_ray. Об этом написало издание nakhodka.media
Речь о водопаде Тигровый. Его называют уникальным природным явлением. Место посещают туристы, которые хотят насладиться красотами дикой природы региона Сихотэ-Алиня на Дальнем востоке.
Водопад находится в горах. Вода падает высоко с обрыва и сверкает на солнце, что создает потрясающее зрелище.
Природа вокруг поражает своим первозданным видом, чистый воздух и шум воды создают гармоничную атмосферу.