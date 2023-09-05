Что посмотреть в Туле за один день

Столица оружейников гораздо большее, чем просто самовары и пряники. Тула - одно из древнейших поселений России, она даже старше Москвы.

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Город всегда славился своими мастерами (знаменитый Левша, подковавший блоху, как раз туляк). За последние несколько лет ее отреставрировали, добавив колорита центральным улицам и облагородив широкую набережную на берегу реки Упа.

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Загляните в места по списку, чтобы навсегда оставить в Туле частичку своего сердца.

Три способа добраться до Тулы: плюсы и минусы маршрутов

Электричка

Поезда отправляются с Восточного, Курского и Павелецкого вокзала каждый час. Ехать всего 2 часа 30 минут, поэтому можно смело выбирать плацкарт - от 738 рублей. Если счет идет на минуты, выбирайте "Ласточку": 2 часа 16 минут и повышенная комфортность за 1 101 рублей.

Машина

Выбирайте поездку на машине, если хотите увидеть достопримечательности за пределами города - Голубые озера, Пещерный монастырь или Куликово поле. При идеальном раскладе дорогу вы преодолеете чуть больше, чем за 2 часа.

Автобус

Автобусное сообщение активнее всего ведется от станций Саларьево, Новоясеневская и Орехово. Время в дороге 3 часа, стоимость от 852 рублей.

Российская Газета

Места, обязательные к посещению

Тульский Кремль

Широкие каменные стены и средневековые башни кремля уже пятый век стоят на страже спокойствия жителей Тулы. Сколько осад он пережил, сложно сосчитать. Но попробовать стоит точно - на занимательной театрализованной экскурсии "Кремль. С фонарем". Опытный экскурсовод при свете старинного фонаря проведет вас по древним храмам и средневековым башням.

Отдельно стоит заглянуть в собор Успения Пресвятой Богородицы, построенный на рубеже XIX-XX веков в традиционном русском стиле. Стоимость экскурсии - 600 рублей с человека.

Музей Оружия

Обойти это место, будучи в городе оружейников, было бы странно. Здание выполнено в форме гигантского шлема русского витязя. Экспозиция мультимедийная и познавательная, но сначала советуем отыскать зону игровых комплексов. Там на движущихся платформах установлены кабины вертолета МИ-2 и реактивных установок "Смерч" и "Ураган". Надев VR-очки, вы сможете управлять любым из них. Прилив адреналина обеспечен. Два катания обойдутся в 250 рублей.

Адрес: ул. Октябрьская, д. 2, Тула

Мастер-класс "Русь пироговая"

Вы знали, что именно в Туле появилась первая кулинарная книга? И не просто так! Здесь испокон веков сохраняли знаменитые на всю страну рецепты. Привезти из этого города новый навык, пожалуй, лучшая идея сувенира. Профессиональные пекари научат вас крутить кулебяки, лепить ватрушки и расстегаи. Даже если вы смутно помните, что это. Мастер-класс проходит в уютном пространстве ремесленной пекарни. Готовую выпечку можно будет употребить прямо там с ароматным "Бабушкиным" чаем. Стоимость - 2500 рублей.

Адрес: ул. Советская, д. 11, Тула

"Памятник теще"

Если, прочитав название, вы собрались выискивать скульптуру суровой дамы, ваши поиски ни к чему не приведут. Несколько лет назад местный экзотариум установил перед своим корпусом бетонного тираннозавра в масштабе 1:43 от реального размера доисторического ящера. Зубастое существо напомнило мужскому населению города близкую родственницу. Так название и прижилось. Особенно советуем дойти до памятника в праздничные дни. "Тещу" одевают в разные смешные костюмы к 1 сентября, 8 марта и другим важным дням.

Адрес: ул. Октябрьская, д. 26, Тула

Российская Газета

Старая тульская аптека

Этот дом был построен в конце XVIII века. Здесь находилась знаменитая на всю Россию аптека. Сегодня, как и два века назад, здание поражает свои убранством и необычными деталями. Когда устанете рассматривать полочки, заходите в местную лабораторию. За 400 рублей вы сможете сделать собственное фото одним из старейших способов фотопечати. Маленьким туристам понравится квест "Проверь свои пять чувств". Чтобы успешно пройти его, придется многое понюхать, потрогать и попробовать на зуб.

Адрес: Проспект Ленина, 25, Тула

Музей станка

Мультимедийная композиция с идеальной световой игрой расскажет, как человечество пришло к машинному производству. Самая интересная экскурсия по основному залу - "История промышленности". Голоса известных российских актеров расскажут о мировой индустрии станков. Так понятно, что даже гуманитарии заинтересуются. И всего за 250 рублей. Отдельного внимания заслуживает звуковая инсталляция в виде огромных труб на потолке. Они создают в пространстве звук работающего завода.

Адрес: Центральный переулок, д.18, Тула

Идеи для перекуса и плотного обеда

В городе тружеников мысли о сытной еде приходят чаще обычного.

В ресторан "Светски" нужно идти за блюдами из русской печи. Томленые щеки с гречей (990 р.), салат с кальмарами и каленым в печи яйцом (630 р.), чизкейк из топленого молока (550 р.). Интерьер сочетает в себе современную классику и мотивы русских ремесел.

Адрес: ул. Советская д.3.

Кондитерская "Entree" расположена на центральной улице рядом с огромным количеством достопримечательностей. Возьмите один из 13 вариантов круассанов (260 р.), ароматный кофе и продолжайте гулять.

Адрес: ул. Союзная, дом 1.

Главные фанаты тульского пряника обязаны посетить сеть кофейных баров "Кофе Культ". Там за 220 рублей готовят одноименный раф с большим количеством пряностей и сгущенки.

Вспомнить студенческую молодость можно в заведении "Вкусные чебуреки". Именно такой быстрой и сытной едой могли перекусить во время смены тульские мастера. Классический чебурек обойдется в 110 рублей.

Адрес: ул. Жуковского, д. 21.

Ресторан "Еда и Миръ" знаменит своими блюдами русской кухни. Возьмите графский борщ (450 р.), бефстроганов на картофельной вафле (890 р.) и воздушный анковский пирог (420 р.). Если чувствуете в себе силы, нельзя уйти без самоварного чая (1500 р.). Подается с фермерской белевской пастилой, тульским пряником и суворовскими конфетами. Адрес: ул. Фридриха Энгельса, дом.12.

Российская Газета

Топ-5 тульских сувениров

Тульский пряник

Из этого города нельзя уехать без ароматного тульского пряника. Местные жители отдают предпочтение продукции фабрики "Старая Тула". Там пряники выпекают с 1881 года и до сих пор держат марку. В самом центре - ул. Октябрьская, д. 45 - есть их фирменный магазин, с продукцией всех форм, вкусов и размеров. Попробуйте что-нибудь из серии "Extra", составы там максимально приближены к историческим. Цены начинаются от 33 рублей.

Мерч с Л.Н. Толстым

Если вы не успеваете доехать до Ясной Поляны, почтить память классика можно иначе. Покупая пряничный раф в "Кофе Культе", обратите внимание на мерч с Львом Толстым. Свитшот с писателем будет ярким сувениром и не даст замерзнуть во время прогулки по набережной.

Антоновка

Если вы попадете в Тулу в конце сентября-октября, купите корзину антоновских яблок у самой улыбчивой бабушки на местном рынке. Регион славится именно этим сортом. Постарайтесь не съесть их все по дороге домой. За пару дней их медовый запах пропитает вашу квартиру.

Открытки с рецептами

Привезите открытки, которые вы будете хранить от всех в секрете. Ведь все подруги захотят разузнать, как готовить такие вкусности (самым любимым можно раскрыть карты). В уютном книжном магазине "Букля" на них за 50 рублей печатают рецепты из поваренных секретов супруги Л.Н. Толстого. Адрес: Учетный пер., 3, Тула.

Необычные книги

После осмотра экспозиции в музее Станка, загляните в их сувенирный магазин. Там собраны необычные книги для взрослых и детей, порой очень редкие. А еще стильные работы местных дизайнеров, керамистов и иллюстраторов.

Бюджет поездки

1476 рублей - проезд от столицы и обратно за одного человека;4800 рублей - экскурсии и мастер-классы в самых интересных местах города;2000 рублей - полноценный перекус в течение дня.