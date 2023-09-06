Что посмотреть в Питере в бархатный сезон и сколько стоят авиабилеты

Лето закончилось, однако сезон отпусков продолжается, и жители России продолжают путешествовать. Стало известно, что Северная столица возглавила рейтинг дешевых направлений для туристов в бархатный сезон. «ФедералПресс» рассказывает, сколько стоят авиабилеты и что можно посмотреть в городе осенью.

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Сколько стоят авиабилеты в Петербург в бархатный сезон

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Исследователи сервиса «Яндекс. Путешествия» рассказали, что в бархатный сезон авиабилеты в Петербург оказались самыми дешевыми. В частности, билеты из Москвы в сентябре и октябре более чем на 40 % дешевле, чем летом. В среднем за билет придется заплатить примерно 4,7 тыс. рублей, пишет АБН.

Кроме того, бюджетными назвали билеты в Уфу и Казань. Туда можно вылететь примерно за 5 тыс. рублей.

Стоит отметить, что путешествия в Петербург пользуются спросом не только летом и в бархатный сезон, но и зимой. Так, Северная столица оказалась на третьем месте в рейтинге популярных направлений для бронирования квартир и отелей на Новый год. Город обогнали только Москва и Сочи.

По подсчетам экспертов, на Северную столицу пришлось восемь процентов всех бронирований. В среднем стоимость одной ночи в Северной столице составляет более 3,3 тыс. рублей. Уточняется, что туристы намерены проводить в городе около пяти дней.

Что посмотреть в Петербурге в бархатный сезон

В этом году Северная столица, действительно, является хорошим вариантом для путешествия в бархатный сезон. Дело в том, что синоптики обещают теплую и сухую погоду. Бабье лето может порадовать граждан даже в начале октября. Предполагается, что температура воздуха в городе будем выше, чем обычно, а осадков, напротив, меньше, чем бывает в сентябре. А это значит, можно будет не только посетить музеи, но и погулять по знаменитым петербургским паркам.

Туристам точно придутся по душе прогулки по Пушкину, Павловску и Петергофу. В частности, каждую осень в Петергофе проходит праздник, приуроченный к завершению фонтанного сезона. Он сопровождается великолепным мультимедийным спектаклем. Осенний праздник закрытия фонтанов в Петергофе в 2023-м пройдет 22 и 23 сентября.

Павловский парк – это памятник ландшафтного искусства конца XVIII – начала XIX века. Вместе с Павловским дворцом составляет единый художественный дворцово-парковый ансамбль. Там также можно совместить долгую прогулку и посещение музеев.