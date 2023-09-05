6 турклубов для осенних путешествий недалеко от Казани

Меняем пиджак на удобную одежду, сумку с отчетом — на рюкзак с палаткой, офис — на лес, и идем в поход.

© Unsplash

Собрали в один список шесть турклубов, которые организуют мини- и макси-путешествия рядом с Казанью.

Видео дня

В маршрутном листе: велопрогулки, семейные сплавы с походными мастер-классами и кинопикники с пледами и попкорном.

Авторские путешествия Iskra Day

Казанский Портал

Длительность: день

Участие: от 2 500 рублей, 18+

Запись: через соцсети

Iskra Day устраивает однодневные походы как с фотокарточек в «Пинтерест»: кинопикники с пледами, гирляндами и попкорном, рассветный каякинг, конные прогулки по лесу и хайкинг в татарско-испанском стиле к Камским виноградникам.

Походы не занимают много времени: они рассчитаны на один день без ночевки и проходят по выходным. Начинают с завтрака-знакомства в городе. Вы встречаетесь с другими туристами в кофейне, рассказываете о себе, обсуждаете поход, а затем вместе едете на место старта, чтобы гулять по Камскому устью, Изумрудному озеру или Русско-Немецкой Швейцарии. Из нетуристического: иногда организаторы проводят стихийные встречи, чтобы выслушать ваши предложения и идеи для будущих походов.

Турклуб «Медведь»

Казанский Портал

Длительность: от одного дня

Участие: от 3 750 рублей

Запись: на сайте

Туристический отдых формата all inclusive. Вам нужно лишь приехать с вещами к точке старта — ЦУМу. Здесь будет ждать автобус, который отвезет к Камскому морю, реке Илеть, Макарьевскому монастырю или в Печищи.

На красивых видах из окна автобуса путешествие не заканчивается. Это поход с ночевкой, поэтому вы будете просыпаться под пение птиц, как диснеевская принцесса, много ходить, плавать на каяках, делать красивые фото, париться в походной бане, петь песни под гитару и есть кашу, приготовленную на костре.

Волноваться за котелки, продукты, лодки и прочее оборудование не нужно. За это отвечают организаторы. В вашем рюкзаке должен быть лишь спальник с палаткой и личные вещи.

Велосипедные маршруты от Kazan Tracks

Казанский Портал

Длительность: от двух часов

Участие: от 750 рублей

Запись: через соцсети

Автор телеграм-канала Kazan Tracks Тим Апелов объездил на велосипеде все популярные и не очень маршруты города, и теперь водит по ним туристов. По субботам и воскресеньям он вместе с желающими устраивает хайкинг по Русско-Немецкой Швейцарии и велопрогулки в непопсовые места. Показывает языческое кладбище, руины дома отдыха и заброшенные деревни.

Стоимость — от 750 рублей, но иногда можно попасть за донат. Для интровертных путешествий тоже есть предложения. Kazan Tracks создают карты для самостоятельных походов, которые заботливо хранятся в соцсетях турклуба. У каждого есть несколько хештегов, по которым легко подобрать маршрут:

сложность — легкий, средний, тяжелый;

тип покрытия — шоссе, грунт, смешанный;

направление — север, юг, запад, восток;

особенности маршрута — купание, виды, памятник, подъем.

Так, можно самостоятельно отправиться на двухчасовую прогулку к Голубым озерам по грунтовой дороге, а можно «уйти в отрыв» — проехать 200 километров по шоссе в Болгар.

Авторские «Походы со смыслом»

Казанский Портал

Длительность: от одного дня

Участие: от 1 000 рублей

Запись: через соцсети

«Плоходы со смыслом» По выходным экскурсоводы Дмитрий и Дарья проводят дневные и ночные прогулки по укромным уголкам Татарстана — музею-заповеднику Иске-Казань, берегам Волги, Семиозерским родникам. Во время вылазок участники гуляют по лесу, играют в трансформационные игры, рыбачат, купаются в родниках, занимаются гимнастикой и устраивают вегетарианские пикники. Словом, идеальный вариант для желающих открыть третий глаз.

Цена каждого тура и условия участия отличаются. Чаще всего в стоимость уже включены проезд, программа, чайные церемонии, перекус, походная баня. Но иногда организаторы просят взять с собой ланч, оплатить проезд отдельно или вообще добраться самостоятельно.

Сплавы «Корвет»

Казанский Портал

Длительность: от одного дня

Участие: от 5 000 рублей

Запись: через соцсети

«Корвет» организует семейные сплавы для новичков и профессионалов. С играми, страшными рассказами по вечерам, купанием в реках, мастер-классами по приготовлению походной картошки фри, разведению костра и вязанию узлов. Осторожно! Может показаться, что вы вернулись в прошлое и оказались в детском лагере. Питание, проживание и трансфер уже включены в стоимость. С собой нужно взять палатку, пенку и спальник.

Семейный турклуб «Лаура»

Казанский Портал

Длительность: от одного дня

Участие: от 2 000 рублей

Запись: через соцсети

Еще один семейный турклуб для любителей коротких путешествий по Татарстану. Есть несколько программ: сплав по Казанке, поездка в Камское устье, турслеты и «Ромбинзонада» — выживание у реки Илеть. Программа зависит от выбранного маршрута. Например, в Камском устье занимаются скалолазанием, проводят командные игры, изучают историю Юрьевских пещер и угощаются походным пловом. На турслетах учатся ориентироваться в лесу, проходят полосы препятствий и практикуют йогу на открытом воздухе. Питание и развлечения уже включены в стоимость, а за трансфер нужно доплатить.

***