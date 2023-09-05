Названы популярные направления для бронирования на Новый год

Санкт-Петербург занимает третье место в рейтинге популярных направлений для раннего бронирования на Новый год. Впереди Сочи, занимающий первое место, и Москва на втором месте.По сравнению с 2022 годом, популярность Сочи выросла на 58%, Москвы — на 80%, в то время как востребованность Северной столицы снизилась на 44%.