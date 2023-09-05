Через Оренбуржье будет проходить «Большая Уральская тропа»

Самый протяженный горный маршрут в России пролегает по Уральскому хребту и охватывает Башкирию, Челябинскую, Свердловскую, Оренбургскую области и Пермский край. Он разработан по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», рассказали в региональном правительстве.

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Длина маршрута «Большая Уральская тропа» - 2500 километров. Протяженность же оренбургского отрезка составляет почти 300 километров. Межрегиональный вело-пешеходный трек пройдет с севера на юг по хребту Карамурунтау, через Оренбургский заповедник и Губерлинские горы. Сейчас проводится его маркировка.

В Оренбургской области маршрут прокладывают при поддержке регионального проектного офиса по развитию молодежного туризма. Маркировкой занимаются организаторы проекта «Большая уральская тропа», представители минэкономразвития и центра развития туризма Оренбургской области, туристического проекта «Степной волк», дирекция Особо охраняемых природных территорий, студенты и преподаватели ОГПУ, ОГУ, ОГАУ, волонтеры.

Так, 2 и 3 сентября был промаркирован участок тропы через хребет Карамурунтау в Саракташкском районе. Это одно из красивейших мест юго-западной части Южного Урала. Хребет состоит из отдельных параллельных складок, которые разрезаны с запада на восток реками Сакмара, Касмарка, Ассель и Ускалык. Самые популярные вершины находятся в Долгих горах и в районе села Андреевка.

Маршрут «Большая Уральская тропа» будет проходить по живописным степным долинам, по верхушкам хребтов, пересекать южноуральские реки с пойменными лесами. По треку есть несколько небольших прудов и озер, например, карстовое Чертово озеро у горы Нос.