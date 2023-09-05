Сколько стоит слетать в поход на Камчатку

Планировать поездку на Камчатку, как и в любой другой регион Дальнего Востока, стоит заранее. На одних авиабилетах можно сэкономить порядка 40 тысяч рублей. О том, во сколько может обойтись путешествие на край земли, – в материале корреспондента «ФедералПресс».

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Билеты

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Первая статья расходов – это авиабилеты. Покупать их лучше за полгода, тогда на рейс Москва – Петропавловск-Камчатский можно попасть за 14 200 рублей. Обратный билет стоит столько же, и получаем сумму в 28 400 рублей. Что вполне бюджетно для такого дальнего путешествия. К слову, железнодорожного сообщения с полуостровом нет, поэтому добраться туда можно только самолетом.

Ближе к дате вылета билеты дорожали до 24 000 рублей, а позднее остались только в бизнес-классе от 237 тысяч рублей (в один конец).

Я летела из Екатеринбурга, поэтому к сумме прибавим еще 17 300 рублей. Это перелет Екатеринбург – Москва и обратно. В итоге дорога обошлась в 45 700 рублей.

Покупка тура

Здесь очень много нюансов. Цены сильно отличаются в зависимости от длительности тура, его комфортности, маршрута похода. Сам тур я покупала у свердловского турклуба «Наш Урал», его цена составила 42 000 рублей. Это был десятидневный пеший поход по парку Налычево с восхождением на вулканы Дзензур, Авачинский, купанием в термальных источниках, Тихом океане. Также в стоимость входили питание и трансфер.

Для сравнения у московского турклуба «Странник» поход по такому же маршруту стоит 60 тысяч рублей. Если тур будет включать вертолетную экскурсию, то цена станет уже трехзначной.

По решению группы несколько раз мы ночевали в домиках, а не в палатках. Это добавило к сумме 4200 рублей. Итого – 46 200 рублей.

Снаряжение

Так как это был мой первый пеший поход с рюкзаком, то собираться пришлось с нуля. Рюкзак решено было брать в аренду, что обошлось в 1800 рублей. Спальник – 3700 рублей, треккинговые палки – 2600 рублей. Палатку предоставил турклуб, а туристическую пенку и сидушку – друзья.

Итого – 8 100 рублей.

Одежда

Опытные походники предупредили, что на обуви экономить нельзя, а брать ее лучше на размер, а то и на два больше. Треккинговые берцы обошлись в 4000 рублей (со скидкой из-за отличий ботинок в расцветке). Но в походе их цвет меня совсем не волновал.

На походную одежду в общей сложности ушло около 9400 рублей. Я приобрела простой дождевик за 300 рублей (спасибо, очень выручал), двое ходовых штанов (3000 рублей), термобелье (2000 рублей).

Удивительно, но приличная сумма ушла на носки. Маркетплейсы уговорили меня купить те модели, что не промокают и не натирают мозоли. На все носочное добро ушло порядка 2500 рублей (это три пары).

По мелочи: гамаши (они же «фонарики») – 900 рублей, водонепроницаемые пакеты и чехол на рюкзак – 700 рублей.

В общей сложности я экипировалась на 9800 рублей.