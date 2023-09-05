В Калининградской области продлили купальный сезон

Главное управление МЧС РФ по Калининградской области уведомило жителей и гостей региона, что купальный сезон продлён до конца сентября.

Разрешение распространяется на все официальные пляжи. Всего в области летом функционировало 44 пляжа.

«Несмотря на то что календарное лето закончилось, и наступила осень, купальный сезон не закрывается. Жители и гости Калининградской области имеют возможность искупаться, не рискуя жизнью и не нарушая закон», - сообщает пресс-служба ведомства.

Муниципалитеты сами будут принимать решение о закрытии пляжей. Так в Светлогорске купальный сезон завершат 18 сентября, в Калининграде - 8 сентября, а вот в Зеленогорске можно будет купаться до 30 сентября.