Петербург в первом полугодии 2023 года принял 5,3 млн туристов

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о в эфире "Радио России" о развитии туристической отрасли северной столицы. в 2022 году город на Неве посетили 8 млн туристов.

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Текущий год стал ещё более продуктивным: только за первое полугодие в Петербурге побывали 5,3 млн гостей. По словам Беглова, этому способствует развитая транспортная инфраструктура города — Петербург доступен для любого вида транспорта: автомобильного, железнодорожного, авиационного и морского.