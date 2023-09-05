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Петербург в первом полугодии 2023 года принял 5,3 млн туристов

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о в эфире "Радио России" о развитии туристической отрасли северной столицы. в 2022 году город на Неве посетили 8 млн туристов.

Петербург в первом полугодии 2023 года принял 5,3 млн туристов
© Runews24

Текущий год стал ещё более продуктивным: только за первое полугодие в Петербурге побывали 5,3 млн гостей. По словам Беглова, этому способствует развитая транспортная инфраструктура города — Петербург доступен для любого вида транспорта: автомобильного, железнодорожного, авиационного и морского.

Губернатор уточнил, что за последние полтора года Петербург был удостоен 30 различных наград в сфере туризма. А доходы от неё принесли в городской бюджет около 367 млн рублей.