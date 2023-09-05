Лакколиты Ставрополья порадуют гостей

В Кавминводах находится 17 гор-лакколитов, которые являются своего рода недообразовавшимися вулканами. Наиболее известные из них - Бештау, Машук, Развалка и Железная. Они располагаются рядом с Пятигорском и Железноводском и готовы порадовать туристов очень интересными маршрутами.

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Бештау - самый крупный лакколит Ставрополья, его высота - 1400 метров. Вокруг него идет маршрут "Бештаугорское кольцо". По пути можно увидеть Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь, основанный в 1904 году русскими выходцами со Святой горы Афон. На склонах и у подножия Бештау растет реликтовый лес с вековыми буками, дубами и ясенями. Среди эндемиков горы - мак прицветниковый, отличающийся очень большими цветами - с голову ребенка. Это растение сохранилось здесь с доледникового периода.

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Символом Кавминвод стал 993-метровый Машук. У его подножия в 1841 году состоялась дуэль между Лермонтовым и Мартыновым, здесь на месте гибели поэта установлен памятник. На КМВ несколько скульптур, изображающих орла, но самая известная находится как раз на одном из отрогов Машука. В когтях у птицы змея. Одна из городских легенд гласит, что орла укусило ядовитое пресмыкающееся, но он выпил целебной воды из местных источников и излечился. На гору можно подняться по канатной дороге либо пешком. При подъеме в хорошую погоду отсюда виден даже Эльбрус.

На Машуке находится телевышка, кстати, именно по ней многие туристы, малознакомые со здешними местами, понимают, какая гора перед ними. А вершина горы известна своими указателями - их здесь сотни. На табличках написано название городов либо каких-то знаковых географических объектов и расстояние до них.

Третья гора - знаменитая Развалка, или, как ее еще называют, Спящий лев. Здесь частично проходит экологическая тропа с говорящим названием "Тайны спящего льва". Общая протяженность маршрута - около 7,5 километра. На нем можно увидеть несколько археологических памятников, среди которых - селитряная пещера и остатки некрополя VI - V веков до н. э. Здесь же находится уникальная разведывательная штольня, чаще называемая пещерой вечной мерзлоты.

По горе Железной проходит экологическая тропа с одноименным названием. Этот маршрут пользуется большой популярностью у гостей города и региона, тем более что он достаточно легкий, если двигаться по серпантину. С вершины же открывается потрясающий вид на окрестные горы.