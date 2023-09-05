В Ставропольском крае набирает обороты событийный туризм

Сразу несколько крупных фестивалей, в том числе международного уровня, прошли на Ставрополье в этом году. Так, Железноводск на один день погрузился в атмосферу конца XIX - начала XX веков. Здесь прошел фестиваль под интригующим названием "История курортного романа".

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Одновременно 200 актеров в аутентичных костюмах создавали атмосферу тех лет. Купцы угощали гостей чаем из самоваров и пряниками, за порядком следили не только полицейские, но и городовые. Машины уступили место лошадям, запряженным в кареты. На фестивале туристы увидели уличный спектакль, героями которого стали Сергей Есенин и Айседора Дункан. Также среди отдыхающих расхаживали Михаил Лермонтов и эмир Бухарский.

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Примечательно, что туристам и жителям города отводили роль не только зрителей. Они могли пообщаться с историческими героями, их угощали кофе по-восточному, сваренным на песке. Если удавалось подвести приглянувшегося персонажа к уличному фотографу, тот делал фото на память, снимок позже можно было забрать с собой. Даже обувь предлагалось почистить у колоритного уличного чистильщика, который работал в курортной зоне парка. А на ринге можно было понаблюдать за боксерами в модных в те времена полосатых майках и больших кожаных перчатках: показательный поединок прошел на одной из площадок интерактивного фестиваля.

Гостям фестиваля предлагали совместить развлечения с различными активностями.

В тот же день, когда в Железноводске рассказывали "Историю курортного романа", в Кисловодске можно было позаниматься йогой и потанцевать под живое выступление звезд. Гостям местного фестиваля предлагали совместить развлечения с саморазвитием - в программе были как физические активности, так и интеллектуальные, которые проходили в лектории. Участникам рассказывали об истории курортных городов и о том, как жить экологично.

- У нас была большая площадка с музыкальной сценой, лекториями, мастер-классами, фудкортом и маркетом, в котором можно было купить продукцию прямо у здешних производителей, - пояснила лектор Ангелина Головченко, которая на фестивале рассказывала, как сделать краеведение модным. - Такие мероприятия обязательно надо проводить, это возможность сделать наш регион популярным не только у людей, которые приезжают пить минеральную воду, но также у творческой молодежи. Я точно знаю, что на этот фестиваль специально приехали ребята из Ростова-на-Дону.

В Кисловодске вообще проводят много мероприятий, которые могут быть привлекательными для туристов. Одно из них - фестиваль "КислоVольт-220", который открылся 3D-мэппинг шоу (вид шоу или декора, когда с помощью видеопроекции создается иллюзия искажения и перевоплощения какого-либо объекта. - Прим. ред.).

На каменную стену на проспекте Ленина спроецировали историю города и тех времен, когда на месте будущего курорта был еще древний океан. А еще на "КислоVольте" было много арбузов и дынь, они буквально плавали в городских фонтанах. Их можно было не только пробовать, но и использовать вместо спортивного инвентаря. Силач, толкавший ягоду как гирю и сделавший наибольшее количество подъемов, получил специальный приз.

Эксперты отрасли полагают, что событийный туризм - отличное дополнение к бальнеологическому и экскурсионному. Он позволяет показать отдыхающим ту инфраструктуру, которая в последние годы реконструируется в рамках госпрограммы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".

Но не только Кавказские Минеральные Воды привлекают гостей различными мероприятиями. 16 сентября на территории крупнейшего в Предкавказье археологического памятника Татарское городище при поддержке Президентского фонда культурных инициатив пройдет фестиваль реконструкции "Наследие степей и гор". Участникам предложат изучить быт и культуру древних жителей Ставропольской возвышенности.

А самым масштабным мероприятием стал фестиваль "Кардо", на котором определили лучших представителей уличной культуры и спорта. На гранд-финал съехались судьи и участники из 21 страны. Спустя четыре дня соревнований были названы сильнейшие в скейтбординге, паркуре, брейк-дансе, искусстве граффити, диджеинге. По всему центру Ставрополя разместились соревновательные площадки и другие зоны активности, концерты проводили на большой сцене на площади Ленина. Танцорам отвели территорию в районе исторической застройки, в небольшом переулке, который стал достопримечательностью благодаря муралам. А круглая сцена, на которой соревновались представители дисциплин хип-хоп и брейк-данс, казалась похожей на татами - ведь танцоры выходили на батл вдвоем.

Руководитель Школы кавказского гостеприимства СКФУ Елена Семенова считает, что наполненная яркими мероприятиями афиша на Кавказских Минеральных Водах становится для гостей поводом активнее исследовать города, соседствующие с теми, в которых они отдыхают.