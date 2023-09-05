Кавказские Минеральные Воды отметили юбилей

Кавказские Минеральные Воды в этом году отметили 220 лет. В апреле 1803 года российский император Александр I подписал рескрипт о признании их "государственной значимости и необходимости устройства". А сейчас это самый популярный бальнеологический курорт страны.

© Российская Газета

Празднества по случаю важной даты в городах прошли с акцентом на историю. Например, в Ессентуках состоялся культурный марафон, который начался с эногастрономического фестиваля "Друзья и встреча на курорте". Свою продукцию на Театральной площади представили лучшие местные производители вина и сыра. Здесь же для гостей работали курортная фотолаборатория, а вечером выступили виртуозный скрипач Павел Дедер и группа "Сурганова и Оркестр".

Видео дня

В пятигорском парке "Цветник" прошла масштабная выставка-ярмарка народных умельцев, а вечером программу продолжил костюмированный литературный спектакль-променад с исторической гостиной князя Воронцова, концертами духового оркестра и творческих коллективов города. А в Железноводске запустили настоящую машину времени - туристов погрузили во времена "водяного общества".

Создание курорта стало государственным интересом, потому что помогало включить земли в экономическое пространство империи

На курорты Ставрополья гостей привлекает не только возможность поправить здоровье, но и живописные окрестности, огромный пласт истории, сосредоточенный в старинной дореволюционной архитектуре, уголках, связанных с пребыванием известных общественных деятелей. Но более двухсот лет назад, чтобы создать в крепостных валах с гарнизонами медицинские учреждения, требовались интуиция и решимость.

- Впрочем, внимание на минеральные источники власти обращали и ранее. Еще лейб-медик российского императора Петра I Готлиб Шобер, побывав в 1717 году на Кавказе, в своих трудах описал природные ключи Пятигорья и кисловодский нарзан (изрядно кислый родник), - рассказывает кандидат исторических наук, краевед Вячеслав Яновский. - Правда, до кисловодского нарзана, находившегося на подконтрольных черкесам землях, доктор лично так и не добрался, но знал о нем. Подробно их начали исследовать только в конце XVIII века, после заключения Георгиевского трактата, по которому Россия принимала под свое покровительство Грузию, таким образом усиливая свое влияние в регионе. Сюда с экспедициями снарядилась целая плеяда немецких ученых: Иоганн Гюльденштедт, Петер Симон Паллас, Якоб Рейнеггс. При Александре I создание курорта стало важным государственным интересом, потому что это помогало включить земли в жизненное и экономическое пространство империи.

Время было неспокойное, поэтому при курортах сооружали крепости. Эксперт подчеркивает: опорные пункты носили не столько военный стратегический характер, сколько обеспечивали безопасность лечащихся на водах от набегов горцев. В особенности это относится к укреплению "у кислого колодца", которое было построено солдатами, специально переброшенными из ближайшей крепости - Константиногорской (ныне Пятигорск).

По задумке, у целебных ключей в долине между горами Бештау и Машук должны были с удовольствием останавливаться российские аристократы и военные чины, пить воду, принимать ванны и заводить полезные знакомства. Однако первые несколько десятилетий костяк отдыхающих составляли офицеры и солдаты. Да и на престижный курорт новые поселения пока мало походили: гостевые домики были слеплены из глины с соломой, нередко пациенты принимали водные процедуры под открытым небом - в вырытых рядом с источниками и обнесенных плетнем ямах.

- Даже сейчас на склонах Машука и его отрогах сохранились подобные примитивные купальни, - добавляет Вячеслав Яновский. - В Пятигорске преобладают горячие источники, подогревать их было не нужно, некоторые, наоборот, остужали, так как температура воды достигала 42 и 45 градусов. В Железноводске тоже били термальные ключи, а вот в Ессентуках и Кисловодске родники холодные, и поначалу их подогревали раскаленными в костре камнями либо пушечными ядрами. Позже использовали металлическую дробь, которую пригоршнями высыпали в ванну, и она долго держала тепло.

Первым комфортабельным зданием на курорте историк называет Николаевские ванны в Пятигорске, расположенные у подножия горы Горячей. Торжественная закладка ванн по проекту местных зодчих - братьев Бернардацци - состоялась в июле 1826 года, и уже к следующему курортному сезону в здании начали действовать четыре кабины. Оно стало самым благоустроенным на тот момент.

Курортам Кавказских Минеральных Вод удалось сохранить значительное число образцов старинной архитектуры

Архитекторы предусмотрели систему вентиляции помещений и охлаждения минеральной воды, часть кабин имела печное отопление и могла работать зимой. Так как в июне 1837 года здесь лечился Михаил Лермонтов, ванны стали называться "лермонтовскими". Курс лечения из 20 процедур избавил поэта от мучивших его приступов ревматизма, хотя в письме своему близкому другу Святославу Раевскому он в своей ироничной манере признавался, что ведет жизнь настоящей утки: пьет и купается в горячих серных ключах.

С открытием в 1894 году Минераловодской железнодорожной ветви, соединявшей Владикавказ и Кисловодск, число посетителей курортов стало быстро расти и в последующие десять лет увеличилось более чем в шесть раз. Стремительно появляются гостиницы, частные пансионаты, виллы, где отдыхающие могли снять роскошный номер либо квартиру.

- Строятся великолепные курзалы - специальные здания для культурно-развлекательного отдыха. Самый монументальный из них находится в Кисловодске, - подчеркивает историк. - Здание с двумя величественными башнями имеет сходство с парижским Лувром (теперь в его стенах находится Северо-Кавказская государственная филармония имени В.И. Сафонова). Внутри помимо концертного зала разместились библиотека, ресторан, синематограф, зимний сад. В Пятигорске курзалом служит красивейшая Лермонтовская галерея из стекла и металла, в Железноводске - Пушкинская, в Ессентуках к галерее известного 17-го источника также пристраивают сценическое помещение.

Ставропольским курортам удалось сохранить значительное число образцов старинной архитектуры. Например, одной из главных достопримечательностей Кисловодска является грандиозное каменное здание Нарзанной галереи с ваннами, бассейнами и бюветом, построенное по проекту Самуила Уптона в стиле английской романтической готики. Еще один уникальный объект - нарзанные ванны из желтого кирпича в мавританском стиле с ажурной лепниной на Курортном бульваре. Проект к 100-летию города-курорта реализовал инженер Андрей Клепинин. Сегодня фасаду вернули первоначальный облик.

Власти региона тщательно следят за состоянием курортной инфраструктуры, направляя немалые средства на ее реконструкцию, в том числе и в рамках государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс". Она позволяет поддерживать жизнь не только архитектурных памятников, благоустраивается весь комплекс - пешеходные зоны, скверы и фонтаны.

В Железноводске обязательно стоит взглянуть на дворец эмира Бухарского, вернее, его несостоявшуюся резиденцию неподалеку от западного входа в курортный парк. Существует версия, что в ходе строительства в 1909 -1912 годах с лесов сорвался рабочий и разбился насмерть. Суеверный эмир после этого так и не решился переступить порог дворца. Он перешел по наследству его сыну, который передал комплекс благотворительному ведомству императрицы под обустройство санатория. Сейчас в корпусах также проводят масштабные реставрационные работы.

А в Ессентуках отдыхающие по сей день могут позаниматься на раритетных тренажерах. В курортном парке располагается необычный центр, ныне носящий название Цандеровский институт массажа, ортопедии и врачебной гимнастики. Открыт он был в 1902 году. Кстати, в мире есть еще только одно учреждение с оригинальными тренажерами шведского изобретателя Густава Цандера - это кабинет механотерапии в одесском санатории, вот только аппаратов там в три раза меньше. Все приспособления здесь делятся на активные и пассивные, некоторые из них имитируют верховую езду на лошади и верблюде, они великолепно укрепляют все отделы позвоночника и тазобедренные суставы. Винтажный фитнес помимо полезности дарит еще массу положительных эмоций.

Кстати