Лучшие направления для внутреннего туризма в России

«В лидерах – направления в сторону Омска, семейные поездки на «Сибирский тракт». Автотуристы обращаются к нам с вопросами о транспортной доступности этих регионов, также большой интерес у них вызывает Дальний Восток», – рассказал собеседник «ФедералПресс».