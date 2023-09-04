Лучшие направления для внутреннего туризма в России
Россияне все чаще выбирают для внутреннего туризма северные регионы нашей страны.
Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил руководитель Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.
«Маршруты от Москвы и Санкт-Петербурга в сторону Архангельской области стали пользоваться большим спросом у россиян. Деревянное зодчество привлекает путешественников с детьми», – отмечает эксперт.
Он также порекомендовал в качестве маршрута осеннего путешествия посетить заповедные земли на автомобиле русский Север.
«В лидерах – направления в сторону Омска, семейные поездки на «Сибирский тракт». Автотуристы обращаются к нам с вопросами о транспортной доступности этих регионов, также большой интерес у них вызывает Дальний Восток», – рассказал собеседник «ФедералПресс».
Также многие российские туристы добираются своим ходом до Алтая.
«Сейчас востребован Алтай, многие стартуют из Новосибирска, едут по Чуйскому тракту на юг, в Алтайский край и Республику Алтай. Из Омска, Томска, Красноярска, Иркутска едут вплоть до монгольской границы», – добавил Сергей Лобарев.