В Анапе туристы жалуются на фотографов-мошенников

Туристы жалуются на навязчивые услуги в анапском парке развлечений «Солнечный остров». К «ТурДому» обратилась отдыхающая Евгения, которая рассказала, как ее обманули местные фотографы.

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Гуляя с ребенком по парку, Евгения решила сфотографироваться на память. Семья зашла в фотозону около входа – их привлекли павлины и голубь. Фотограф назвал цену – 500 руб. Не вникая в подробности, Евгения с семьей согласилась, но на этапе отбора снимков выяснилось, что купить можно минимум два-три фото, а не одно.

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«Настаиваем на одном. Недовольно парень отвечает: "В качестве исключения только для вас, хорошо". Далее говорит: "Фото присылаю на WhatsApp". Мы думали, что это будет распечатка на месте, но решили не конфликтовать, сами виноваты, что не уточнили изначально. Далее говорит: "Оплата только наличкой или переводом". И уже после оплаты последней фразой бросает нам, что, мол, «пришлю после своего рабочего дня», – рассказала женщина.

По ее словам, еще на экране фотоаппарата было понятно, что качество сделанных фото «отвратительно и примитивно», однако даже это отдыхающим не прислали.

«Вроде элементарный развод, да? Но когда вы в прекрасном настроении, летом, в отпуске, гуляете с ребенком в детском парке развлечений, то хочется верить в прекрасное. Увы и ах! Уж сколько дней ждем, а фото так и не прислали», – добавила Евгения.

Она также подчеркнула, что в парке нет возможности что-либо оплатить картой – везде просят наличные или перевод, при этом чеков не дают.

«Мы лично платили неким физлицам с одинаковыми отчествами. Видимо, братья наладили прекрасный нелегальный бизнес, без учета средств в налоговой», – пояснила женщина.

Подобных отзывов об этом парке развлечений немало. Вот, например, туристка Дарья в июле этого года рассказывала о фото с ростовыми куклами:

«Дети захотели сделать фото на память с роботами. Очень интересно у них звучат расценки. До: 200 руб. и распечатайте фото. После: 400 руб., а детей у меня двое фотографировалось, сказали платить 800!!! На мой вопрос "почему?" не обосновали. Сошлись на 400, но по пути к будке печати потеряли флешку с фото. Час искали. Денег не вернули».

Похожий отзыв оставила и Злата в августе.

«Персонажи, которые шастают у парка, – это нечто! Мало того что пугают детей до икоты, так еще и вымогают деньги самым наглым образом».

По словам женщины, она с ребенком подошла к «Крокодилу Гене» просто поздороваться, сделала пару кадров на свой телефон, даже без позирования. Однако «Гена» стал буквально вымогать деньги, назвав стоимость в 2200 руб.

«Это что вообще за цены??? На мою просьбу показать прайс, дали ответ, типа у начальника! Попросила отвести к начальнику и показать мне расценки – его нет, мы вообще к парку не относимся и вообще для вас скидка, за все фото 500 руб.! И просил пожалеть его, так как он бедный-несчастный стоит в жару в костюме», – пишет возмущенная туристка.

Как прокомментировал «ТурДому» юрист Игорь Косицын, в таких случаях имеет место если не мошенничество, то так называемое навязывание услуги.

«Туристам необходимо проявить спокойствие и твердо отказаться оплачивать услугу, которой они не воспользовались. Если же какой-то услугой воспользовались, сделали фото и т. д., а с них требуют неразумные деньги, необходимо потребовать, в свою очередь, с исполнителей прайс-лист, договор и чек», – пояснил Косицын.