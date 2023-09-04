Где и за сколько отдохнуть в России осенью 2023 года

Теплой осенью необязательно ехать в отпуск за рубеж: российские курорты предлагают прекрасные варианты отдыха на любой вкус и кошелек. К тому же в это время года уменьшается стоимость путевок и сокращается поток туристов.

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Разбираемся, куда лучше всего отправиться путешествовать внутри России этой осенью.

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Море и горы

Самые выгодные направления – те, куда до конца теплого сезона есть чартерные рейсы. В их числе, например, Сочи, Минеральные Воды, Махачкала и Калининград. При этом, если брать билеты на будний день, можно хорошо сэкономить на перелете, рассказала Москве 24 генеральный директор туристического агентства Светлана Калашникова.

Самым популярным направлением традиционно остается Краснодарский край. В сентябре там еще стоит отличная погода, море теплое – можно купаться. Цена тура в Адлер на двоих с перелетом, трансфером, завтраками и страховкой в ближайший месяц начинается от 55 тысяч рублей.

Еще одно морское направление – Калининград. Правда, искупаться в Балтийском море осенью уже не получится. Зато можно полюбоваться чистыми пляжами и набережными, а также съездить в города неподалеку. Цена недельного путешествия – от 47 тысяч на двоих с перелетом, трансфером и завтраками, рассказала Калашникова.

Осенью большой популярностью пользуется Кавказ – в особенности Минеральные Воды и Дагестан. Важно, что в сентябре еще есть возможность искупаться в Каспийском море, подчеркнула Калашникова.

"Но, помимо пляжного отдыха, этот округ славится экскурсионными программами, парками, горами, минеральными водами, лермонтовскими местами", – отметила эксперт.

По ее словам, цена на тур в Дагестан на двоих с перелетом, проживанием, завтраками в сентябре – начале октября начинается от 60 тысяч рублей. В Минводы – от 42 тысяч.

Вулканы и источники

Осенью заканчивается активный туристический сезон на отдаленных от столицы направлениях – Алтай, Камчатка, Байкал. Это отличный шанс немного сэкономить на путешествии в эти регионы, рассказал Москве 24 эксперт по внутреннему туризму Владимир Быков.

С июня до середины сентября там активный сезон. Следующий наплыв туристов будет с января до середины марта. В межсезонье есть шанс побывать там за более низкую стоимость. Но важно помнить, что некоторые природные объекты будут недоступны из-за погодных условий.

По словам Быкова, в сентябре – октябре недельный тур на двоих на Байкал с перелетом и экскурсионной программой обойдется примерно в 130 тысяч.

"Если лететь на Камчатку, лучше остановиться не в городе, а селе – например, в Паратунке. В местных отелях есть термальные источники, которые, как правило, входят в стоимость проживания. После экскурсии прохладной осенью особенно приятно окунуться в горячие воды. Стоимость тура на неделю – от 120 тысяч на двоих", – рассказал эксперт.

Еще одно необычное направление, которое становится все более популярным, – Мурманская область. Как правило, путешественники едут на Кольский полуостров и конкретно в Кировск, обратил внимание Быков.

"Осенью там наступает сезон северного сияния. До холодов еще есть возможность выйти в море и увидеть китов, косаток", – рассказал он.