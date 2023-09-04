Популярность осенних речных круизов по России растет

Россияне проявляют интерес к осенним речным круизам, поскольку, наконец, «распробовали» путешествия по рекам. Об этом заявил генеральный директор компании «Инфофлот» Андрей Михайловский комментируя повышенный спрос на такие туры у россиян в этом году.

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Так, по данным RTN, несмотря на отмену кэшбека, в этом году такие путешествия пользуются большей популярностью, чем год назад, когда россияне могли вернуть часть потраченных на круиз средств.

Кроме того, Михайловский уверен, что снижение стоимости осенних круизов в сравнении с осенними на 25-30% также играет роль. В результате в среднем стоимость варьируется от 21 768 рублей на человека при двухместном размещении с питанием, экскурсиями и анимацией.

При этом загрузка на осень составляет более 74%, рассказал замгендиректора «ВодоходЪ» Илья Суховольский.