Для туристов в Хакасии разработали аудиогид

Аудиогид по достопримечательностям Хакасии разработали для туристов
Бесплатный аудиогид по достопримечательностям Хакасии выпустили на платформе izi.travel.ru, написало инфоагентство Хакасия.
Туристы и гости смогут совершить путешествие из столицы – Абакана к Саяно-Шушенской ГЭС. Слушатели познакомятся с интересными местами Саяногорска, Абакана, посёлков Черёмушки и Майна, узнают о природе края, местные легенды.
Туристы смогут полюбоваться видами с горы «Мраморка», рекой Енисей, прогуляться по ботаническому саду.
Маршрут начинается у здания Профсоюзов Хакасии (улица Чертыгашева, 90) и заканчивается на смотровой площадке у Саяно-Шушенской ГЭС. Поездка займёт около двух часов.
Это первый аудиогид, который разработал Туристский инфоцентр Хакасии при поддержке правительства республики.