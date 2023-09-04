Для туристов в Хакасии разработали аудиогид

Бесплатный аудиогид по достопримечательностям Хакасии выпустили на платформе izi.travel.ru, написало инфоагентство Хакасия.

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Туристы и гости смогут совершить путешествие из столицы – Абакана к Саяно-Шушенской ГЭС. Слушатели познакомятся с интересными местами Саяногорска, Абакана, посёлков Черёмушки и Майна, узнают о природе края, местные легенды.

Туристы смогут полюбоваться видами с горы «Мраморка», рекой Енисей, прогуляться по ботаническому саду.

Маршрут начинается у здания Профсоюзов Хакасии (улица Чертыгашева, 90) и заканчивается на смотровой площадке у Саяно-Шушенской ГЭС. Поездка займёт около двух часов.