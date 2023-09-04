Россиянка назвала недостатки отдыха в Дагестане

Жительница Ярославля поделилась своим опытом отдыха в Дагестане. Как рассказала россиянка, в поездку она отправилась вместе с семьей на личном автомобиле, пишет издание 76.ru.

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Как отметила туристка, в Дагестане множество достопримечательностей. Чтобы посетить их все, удобнее всего передвигаться на автомобиле.

Основным достоинством отдыха в Дагестане россиянка назвала отсутствие визы, а также возможность расплачиваться обычной валютой. Помимо прочего, отметила жительница Ярославля, фрукты и овощи здесь стоят на порядок дешевле. Еда также недорогая, но разнообразная и вкусная.

Правда, недовольной девушка осталась качеством сервиса в отдаленных местах. Вернее, их отсутствием.

Туристка рассказала, что большинство интересных мест находятся в горах, где нет ни туалетов, ни возможности купить воды или других удобств. Переодеться на пляже в кабинке или сходить в туалет тоже не получится, добавила путешественница.