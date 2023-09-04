По Камчатке с рюкзаком: вулканы, туманы и Тихий океан

Пока никто не знает, где заканчивается Россия, мы решили отправиться туда, где она начинается, – на Камчатку. Регион привлекает к себе туристов вулканами, гейзерами, термальными источниками и, конечно же, возможностью искупаться в Тихом океане. Подробности о десятидневном пешем походе – в материале корреспондента «ФедералПресс».

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Полет из Москвы до Камчатки занимает 8 часов. Я летела «Аэрофлотом», лайнер большой и удобный. Всем пассажирам сразу же выдали наушники, за просмотром фильмов время пролетело незаметно. Вместо ожидаемого заката в самолете встретили рассвет. Времени на сон оставалось немного, и я решила воспользоваться техникой высыпания за 15 минут, которую практикуют военные летчики. Такой сон, конечно, не заменит полноценный отдых, но позволит быть бодрым в последующие 4 часа. В целом смена часовых поясов далась легко.

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В аэропорту я встретилась с нашей группой туристов, и мы отправились на Пиначевский кордон, откуда начинался маршрут. Первые дни похода мы пробирались по лесам сквозь заросли высокой травы – камчатского шеломайника и борщевика. Первый имел весьма приятный аромат, а второй оставил ожоги на коже. Камчатка не показывала нам вулканов, а проверяла на прочность дождями и туманами.

Мы эту проверку прошли, и Камчатка наградила нас солнечной погодой и прекрасными видами. К тому же мы уже добрались до термальных источников, и можно было расслабиться в горячих ваннах.

Но не во всех источниках можно купаться. На пути нам попался термальный источник «Грифон Иванова». В нем температура воды составляет почти 76 градусов. Он бурлит и парит.

Один из дней похода оказался особенно тяжелым и морально, и физически. Под проливным дождем нам пришлось пройти 39 км. Рюкзаки намокли и стали в два раза тяжелее. В какой-то момент появилось предложение остановиться и переночевать где-то в тундре, но, собрав последние силы, мы дошли до базы у Авачинского вулкана, где были домики.

А теперь к самому главному приключению нашей поездки. После тяжелого дня с длительным переходом нас ждал подъем на вулкан. Всего на Камчатке находится порядка 300 вулканов, из них 29 являются действующими.

Мы поднимались на Авачинский вулкан, его высота – 2 741 м. Он считается вполне безопасным, хотя слегка «курит». Дым от вулкана отлично видно в ясные дни. День нашего восхождения был как раз таким – ясным и солнечным, поэтому увидеть вулкан мы смогли во всей красе.

Подъем занял около пяти часов. Порой тропа была легкой, порой сложной, требующей неплохой физической подготовки. Иногда сверху мог прилететь камень, поэтому стоило быть особенно внимательным. Чем ближе мы поднимались к вершине, тем круче становился подъем. Последние метры приходилось взбираться по веревке. И вот мы на вершине!

Внутри кратера видна застывшая черная лава, все парит и дымит. Последний раз Авачинский вулкан извергался в 1991 году. На вершине оказалось довольно ветрено и прохладно, пришлось утепляться. Но если присесть, то можно погреться от самого вулкана.

В последний день похода мы отправились на встречу с Тихим океаном, а конкретно на Халактырский пляж. Он мощно встретил нас ветром, солнцем, высокими волнами, бескрайностью, свежестью и свободой.

Вода в Тихом океане прохладная даже летом, поэтому купаться в нем не рекомендуется. К тому же сильные волны могут легко затянуть на глубину. Мы немного поборолись с волнами и пошли гулять по пляжу. На берегу океана – черный вулканический песок. Такой же, по которому мы ходили несколько дней подряд.