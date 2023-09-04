Чем может удивить туристов Хабаровский край

Красивая архитектура, прекрасная природа, развитая промышленность, многочисленные достопримечательности – все это можно увидеть в Хабаровском крае.

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Красивые современные и старинные шедевры архитектуры, благоустроенные парки и улицы, златоглавые храмы, шикарная природа, развитая промышленность, большое количество различных достопримечательностей, самобытная культура коренных народов – все это и много другое ждет туристов в Хабаровском крае. Подробности – в большом обзоре от «РИА Новости».

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В Хабаровском крае очень сложный климат. Летом очень жарко и душно, влажность почти 100%, постоянно палит солнце, в воздухе летают разные насекомые, а зимой в регионе очень холодно, много снега, плюс с Амура постоянно дует сильный пронизывающий ветер. Зато практически все время ясная погода, мало осадков и пасмурных дней, очень редко бывают туманы и слякоть. Но все эти климатические сложности с избытком компенсируются красотой местной природы и города Хабаровска, который является самым крупным городом российского Дальнего Востока.

Так, в дальневосточной тайге обитают амурские тигры и гималайские медведи, изюбры и кабаны, волки и лоси. В местных реках, озерах и морях водится большое количество рыбы разных пород, а на Шантарских островах обитают гренландские киты. Хабаровский край может похвастаться своей великолепной тайгой, широким величественным Амуром с его многочисленными притоками, выходом сразу к двум морям (Японскому и Охотскому), а также многочисленными сопками и даже горными системами Сихотэ-Алинь и Джугджур. А на местных озерах летом цветут красивейшие лотосы.

Но, пожалуй, главной достопримечательностью Хабаровского края является его столица – город Хабаровск, который 31 мая текущего года отметил свое 165-летие. В нем находится очень много памятников архитектуры дореволюционной эпохи, причем многие здания построены в уникальном «манчжурском» стиле из красного и серого кирпича – такое можно встретить только в Хабаровске, это местная «фишка». Немало в городе и красивых современных построек, а настоящим украшением Хабаровска являются его огромные православные храмы с золотыми куполами и крестами.

Есть в Хабаровске и достопримечательности, которые известны абсолютно всем жителям России. Это, конечно же, Амурский мост, изображенный на купюре достоинством 5 000 рублей, а также Амурский утес и памятник генерал-губернатору Восточной Сибири графу Николаю Муравьеву-Амурскому, который присоединил к России Дальний Восток в 1858 году без единого выстрела, после чего и был основан Хабаровск, чтобы «застолбить» эту землю за Россией навсегда. К слову, два последних объекта находятся на высоком берегу Амура в краевом парке с набережной, который прекрасно подходит для прогулок.

Кроме того, в городе есть прекрасные музеи – краеведческий имени Николая Гродекова, военно-исторический, музей истории Хабаровска, музей археологии, художественный музей, музей геологии и даже музей «Рыбы Амура» и музей Амурского моста. Также в Хабаровске есть картинная галерея, цирк, множество театров и кинотеатров, краевая филармония, спортивные комплексы, стадионы и ледовые арены, три прекрасных набережных, множество благоустроенных парков, Пруды со светомузыкальными «танцующими» фонтанами, уютные площади, два широких зеленых бульвара и много чего еще.

Но и за пределами столицы региона туристам есть на что посмотреть. Так, пользуются большой популярностью экскурсии на местные сопки и горные хребты. Рядом с городом находится Большехехцирский заповедник, в котором живут дикие звери, а вокруг него расположено немало экопарков, баз отдыха и глэмпингов. Есть в пригороде Хабаровска даже улиточные фермы, а также прекрасный зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева. А чуть подальше от Хабаровска, если ехать по трассе в сторону Комсомольска-на-Амуре, есть национальное село Сикачи-Алян, где живут нанайцы – коренной малочисленный народ Приамурья. Там можно познакомиться с их бытом, культурой, кухней и посмотреть на знаменитые Амурские петроглифы – валуны в реке с рисунками древних обитателей этих мест, которым насчитывается 11-14 тысяч лет.

Не разочарует туристов и поездка в Комсомольск-на-Амуре, который является вторым по размерам городом Хабаровского края и промышленной столицей всего Дальнего Востока. Именно там на двух местных авиазаводах собирают новейшие российские гражданские и военные самолеты. Кроме того, в городе Юности собирают корабли и подводные лодки, производят сталь и нефтепродукты. Да и в самом городе тоже есть на что посмотреть, там есть красивые дома и отличная набережная, которая совсем недавно была приведена в порядок.