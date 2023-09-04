Архипелаг с тремя названиями. Чем Северная Земля интересна туристам

Северная Земля — самая северная точка Красноярского края и последнее великое географическое открытие на Земле. Ее пытались найти Амундсен, Нансен, Норденшельд, а удалось это русскому морскому офицеру Борису Вилькицкому. 4 сентября 2023 года загадочный архипелаг отметит 110 лет со дня открытия. Менялись его названия, неизменным оставался лишь интерес к нему со стороны географов, геологов и даже палеонтологов. Сегодня ясно: архипелагу еще предстоит всех удивить

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28-летний капитан

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У нганасан — северного народа, живущего на Таймыре в Красноярском крае, — есть сказка, которую уже несколько веков рассказывают маленьким детям. Сюжет ее очень простой: смелый охотник отправился в далекий путь, чтобы добыть невиданного, большого зверя. Дорога у него нелегкая и лежит далеко от родины, в неведомую землю — туда, где льдины огромные, сугробы непроходимые, но главное, в это загадочное (и во многом страшное) место еще не ступала нога человека. Найти и победить невиданного зверя смельчаку так и не удается, зато он вдалеке, уставший и измотанный, видит ту самую землю, где еще никогда не бывал ни один нганасанец.

По словам заведующего сектором отдела истории Красноярского краевого краеведческого музея Михаила Чечелева, такой фольклор не мог родиться на пустом месте.

"На самом деле существование Северной Земли было предсказано намного раньше ее открытия. Древние северные народы, которые тогда населяли регион, наблюдали за миграцией животных. Они видели, что откуда-то с севера летят птицы, туда идут медведи. Значит, там есть какая-то земля и им есть чем там питаться. Не могут звери и птицы идти в пустоту. Позже, например, у Михаила Ломоносова в его сборниках сказаний о поморах архангельских земель были упоминания о том, что поморы еще в XVI XVIII веках ходили из Карского моря в море Лаптевых и видели какие-то земли на севере", — рассуждает Чечелев.

Загадочные земли на севере всегда интересовали многих известных географов и мореплавателей. Шведский географ Адольф Норденшельд в конце XIX века проходил рядом с этими землями, но из-за тумана и льдов не смог увидеть южную часть архипелага. Мимо шел и другой исследователь Арктики, известный норвежец Фритьоф Нансен. "Он смог пройти только 18 км, а дальше все — не позволила ледовая обстановка. То есть одним помешал лед, другим — вода", — делится сотрудник Красноярского краеведческого музея.

Ничто не помешало только одному человеку, который и открыл Северную Землю, — Борису Андреевичу Вилькицкому. Сын известного русского гидрографа, исследователя морей Северного Ледовитого океана, выпускник Морской академии, он в начале 1913 года был назначен командиром ледокольного парохода "Таймыр". Вместе с другим пароходом — "Вайгач" — перед "Таймыром" стояла задача посмотреть и оценить возможности мореплавания по Северному морскому пути.

"Самое первое, что поражает именно в Борисе Вилькицком, — это то, что ему тогда было всего 28 лет. Совсем еще молодой человек. Сегодня нам сложно поверить, что в таком возрасте он смог возглавить команду ледокольного парохода, не имея опыта судовождения в высоких широтах и плотных льдах. При этом он повел за собой не одну команду "Таймыра", а фактически две команды — еще был "Вайгач". Руководство экспедицией было возложено именно на Вилькицкого. По воспоминаниям современников Бориса Андреевича, когда он докладывал итоги своей экспедиции в Петербурге, то встречал некую иронию и скепсис со стороны многих, скорее всего, как раз из-за своего молодого возраста. Однако его это не смущало", — говорит Чечелев.

Открытие Северной Земли интересно описывает участник этой экспедиции Эдуард Егорович Арнгольд.

"Оба транспорта двинулись вдоль восточного побережья на север. Навстречу стали попадаться айсберги, которым здесь вроде бы неоткуда было взяться. Их оказалось здесь сразу около двух десятков. В этот момент вахтенный начальник "Вайгача" штурман-лейтенант Николай Иванович Евгенов сообщил на флагман, что видит неизвестную землю. Таким образом, Леонид Михайлович Старокадомский на "Таймыре" и Евгенов на "Вайгаче" практически одновременно увидели землю. Это понятно, ведь суда шли рядом. По мере того как корабли приближались к новой земле, вид берега становился все внушительнее. Открылись высокие, до 500 м, горы, круто спускавшиеся к морю. Остров был очень велик", — пишет Арнгольд в своих воспоминаниях.

Так и был открыт архипелаг. В тот день, 4 сентября 1913 года, Вилькицкий торжественно объявил экипажам кораблей о присоединении этой земли к владениям его императорского величества. Моряки эту весть встретили троекратным "ура", подняли флаг, а в качестве вознаграждения от капитана получили по чарке водки и праздничный ужин.

Архипелаг с царским именем

Возможно, тогда, на этом самом ужине, и возникло первое, неофициальное название архипелага. "Между собой моряки назвали его Тайвай — в честь двух кораблей, которые первыми подошли так близко к архипелагу. До сих пор неизвестно, почему это название так и не было официально дано новому месту", — делится Чечелев.

Может, Вилькицкого смутило необычное для того времени словосочетание или наличие в названии части от слова "вайгач", которое в переводе с ненецкого означает "остров страшной гибели". Однако факт остается фактом: с подачи первооткрывателя архипелага и при поддержке министра морского министерства Российской империи в 1914 году место это получало название Земля Императора Николая II. Один из островов стал называться островом Цесаревича Алексея.

Остальные итоги экспедиции Вилькицкого (кроме самого открытия архипелага и выбора его названия) были не такими масштабными, как бы того хотелось членам команды. В своих воспоминаниях один из офицеров экипажа "Таймыра" Старокадомский (тот самый, кто первым увидел архипелаг), вспоминал: "Открыв Северную Землю, мы смогли проследить и нанести на карту только часть ее восточного берега, ограничиваясь при этом описью береговых пунктов, доступных наблюдению с моря, и оставляя пробелы в тех местах, где береговая черта имела значительные изгибы в сторону суши или вовсе прерывалась. Так и не удалось решить, являются ли замеченные разрывы линии только отступанием береговой черты в виде залива, бухты, или эти разрывы говорят о наличии отдельных островов".

По словам Михаила Чечелева, после экспедиции Вилькицкого у многих мореплавателей были попытки еще раз прорваться на этот архипелаг, но сделать это никому не удалось. Так, например, в конце 1920-х годов итальянский исследователь Умберто Нобиле хотел на своем дирижабле "Италия" провести аэрофотосъемку Северной Земли. Но, как известно, дирижабль потерпел катастрофу и идею увидеть архипелаг Нобиле пришлось оставить. Были и другие смельчаки с очень известными в мире Арктики фамилиями — Амундсен, Нансен. Однако никто из них не смог повторить подвиг команды Вилькицкого и ступить на Северную Землю.

Четверо смелых

Название "Северная Земля" архипелаг получил в 1926 году. Всего 12 лет это место носило царское имя. В СССР переименовали и крупные острова архипелага в Большевик, Пионер, Комсомолец и Октябрьской Революции.

Вместе с новым названием архипелаг получил и новых исследователей. В 1930-х годах на Северную Землю была организована экспедиция Георгия Ушакова.

"Для Северной Земли экспедиция Ушакова имела большое значение. У нас в музее есть знаковая фотография четверки исследователей архипелага в 30-х годах — на ней изображены все члены той самой экспедиции: Георгий Ушаков, Николай Урванцев, Василий Ходов и Сергей Журавлев", — рассказывает директор Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбровская.

Все исследователи Арктики, с которыми удалось поговорить, едины во мнении: экспедиция эта была успешна во многом потому, что очень удачно подобралась четверка покорителей архипелага. Каждый был на своем месте. Руководитель экспедиции Георгий Ушаков был учеником известного русского путешественника и этнографа Владимира Арсеньева. Он 1926–1929 годы провел на острове Врангеля, занимался исследованиями и даже организовал там одно из первых поселений эскимосов. Именно Ушаков составил детальный план экспедиции на Северную Землю.

"Ушаков предложил отказаться от зимовки на корабле, который привезет исследователей на архипелаг. Расчет был только на силы участников экспедиции", — рассказывает Чечелев.

Второй участник экспедиции — известный геолог Николай Урванцев. На тот момент он уже много лет проработал на Таймыре. Именно ему принадлежат открытия месторождений медно-никелевых руд в Норильске. Самым молодым участником экспедиции стал Василий Ходов. Ему тогда был всего 21 год, но он уже считался одним из лучших радистов СССР. Он на Северной Земле отвечал за радиосвязь и метеонаблюдения. Четвертым смельчаком стал самый опытный в команде человек — Сергей Журавлев — промысловик-охотник родом из архангельских земель. На тот момент ему исполнилось 38 лет, и в послужном списке у него значился самый важный для Ушакова пункт — "провел 13 зимовок на Новой Земле".

Вот как позже, уже в 1960-годах, журналистам Всесоюзного радио об этой экспедиции рассказывал Урванцев: "В самом конце сентября — начале октября (1930 года — прим. ТАСС) мы отправились в свое первое путешествие. Отправились в путь я, Журавлев, Ходов и Георгий Алексеевич Ушаков, в течение каких-нибудь двух дней добрались до берегов Северной Земли. Здесь в глубокой бухте подняли советский флаг. Приветствовали его поднятие салютом из трех винтовок, объявили о присоединении земли к территории Советского Союза, заложили здесь первую нашу основную продовольственную базу и затем проехали примерно километров от 30 до 40 на север и юг для того, чтобы убедиться окончательно, что это действительно очертание Северной Земли".

Исследователи пробыли на Северной Земле два года. "Работа велась при морозах 30 40 градусов, подчас под сильными ветрами, пургами. Временами не хватало продовольствия, трудностей было немало. <…> Но результатом довольны. Во-первых, была нанесена на карту сама Северная Земля. Материал этот послужил уже надежным картографическим опорным материалом для плавания во льдах. Во-вторых, была изучена территория Северной Земли с точки зрения ее геологического строения. Далее выяснены были основные черты климатических особенностей Северной Земли", — вспоминал впоследствии Урванцев.

В той экспедиции он обнаружил на архипелаге полезные ископаемые — месторождение олова. Были выявлены и признаки меди, железа и углеводородов, в частности нефти. Также ученые наблюдали за флорой и фауной островов. Именно экспедиция Ушакова первой зафиксировала на архипелаге песцов, нерп, белых медведей и даже северных оленей, но те, по воспоминаниям Урванцева, скорее всего, забрели туда случайно.

"Просьба вернуть архипелагу Северная Земля историческое название"

После того как экспедиция Ушакова покинула Северную Землю, этот архипелаг начал жить активной научной жизнью. Ученые регулярно сюда приезжали, тут появились метеостанции, домики для полярников. Правда, про эту жизнь архипелага мало что известно. "Исследования идут в штатном режиме" — так в основном писала газета "Красноярский рабочий" о Северной Земле в 1960-х годах.

Новый виток изучения архипелага начался спустя век после его открытия. В 2019 году из Архангельска стартовала комплексная экспедиция "Архипелаги Арктики — 2019: Северная Земля" на научно-экспедиционном судне "Профессор Молчанов". Ученые этой экспедиции исследовали острова Северной Земли. Они брали пробы воды в заливах архипелага (в основном это узкие фьорды, в которые спускаются ледники), а также изучали планктон с глубин до километра.

Была у исследователей и другая миссия. Участники экспедиции почтили память полярников высадкой на мыс Берга на севере острова Октябрьской Революции, там, где Вилькицкий вместе со своей командой впервые ступил на архипелаг. Экспедиция нашла пирамидку из камней 1913 года с остатком флагштока. В ней поменяли древко (первый флагшток был бамбуковым), а флаг оставили тот же, что и был при Вилькицком, — триколор образца 1913 года.

Спустя год в Красноярском крае разгорелся настоящий спор о возвращении Северной Земле ее первоначального имени — Земля Императора Николая II. Идею с переименованием поддержали на тот момент губернатор региона Александр Усс, путешественник Федор Конюхов, епископ Нарьян-Марский Иаков, внучка Бориса Вилькицкого — Ирина Тихомирова. Заксобрание Красноярского края написало несколько запросов в Академию наук с просьбой выразить свое отношение к инициативе. Академики сочли инициативу "недостаточно исторически обоснованной", и идею с переименованием оставили на бумаге.

Наука и туризм

Свой 110-летний юбилей со дня открытия Северная Земля отметит скромно. В краеведческих музеях Красноярского края пройдут небольшие выставки, школьникам на уроках географии расскажут о Вилькицком, подвиге четырех смелых полярников и, может быть, о том, чем живет архипелаг сегодня.

"Очень здорово, что открыли [архипелаг] россияне, иначе это была бы чужая территория и нам бы не было выхода в Ледовитый океан. Вернее, он был бы, но [с открытием архипелага мы получили] многое. Научная составляющая там очень важная. На Северной Земле находятся проливы Вилькицкого и Шокальского, там есть ледники, работают гляциологи (изучают природные льды — прим. ТАСС), там есть течения, солености, вырисовывается океанографическая картина. Местная флора и фауна — есть за чем понаблюдать, это очень важно", — рассказывает председатель красноярского краевого отделения Российского географического общества Игорь Спириденко.

Эмилии Стамбровской одной из немногих удалось этим летом побывать на архипелаге. Она отмечает, что научная работа там идет постоянно, не прерываясь ни на минуту.

"Мы полетели на станцию, которая называется "Мыс Баранова" (на острове Большевик — прим. ТАСС). Встретили нас там прекрасно. На тот момент на станции жили 28 полярников, занимающихся различными видами деятельности. <…> Там гидрологи, метеорологи, есть даже сотрудник, который занимается палеонтологией. <…> Быт у полярников устроен очень хорошо — есть своя столовая, прачечная, баня, библиотека, зона отдыха", — делится Стамбровская.

Одной из целей экспедиции, в которую попала директор Таймырского краеведческого музея, было показать туристическую привлекательность Северной Земли. "Экстремальный туризм хорош и востребован. Здесь есть что посмотреть — удивительный животный мир, красота льдов. <…> Я думаю, что как эксклюзивный такой тур он имеет право на существование", — говорит Стамбровская.

Пока туристов, побывавших на Северной Земле, совсем немного (их возят туда небольшими группами на вертолетах в летную погоду), но ведь по меркам географических открытий это самый молодой архипелаг, а следовательно, мировая туристическая слава у него еще впереди.