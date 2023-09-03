Составлен рейтинг дешевых направлений по России в бархатный сезон

По данным сервиса "Яндекс.Путешествия", Петербург занял первое место в рейтинге самых доступных направлений для поездок из Москвы по России в бархатный сезон. Стоимость билетов в Северную столицу начинается от 4771 рубля. Также очень доступными оказались поездки в Уфу и Казань, где стоимость билетов составляет менее пяти тысяч рублей.

Сочи стало лидером среди регионов, где путешествие стало наиболее доступным. Цена авиабилетов в этот город уменьшилась на 59% с 19,2 тысяч до 7,9 тысяч рублей за лето. Билеты в Махачкалу также подешевели на 58%, с 18,3 тысяч до 7,8 тысяч рублей. Стоимость билетов в Екатеринбург уменьшилась вдвое, с 10,8 тысяч до 5,2 тысяч рублей.