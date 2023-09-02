10 причин не ехать в Листвянку: что на самом деле скрывают от туристов

Этот материал мы решили написать после того, как узнали из уст российских туристов одну печальную историю. Недавно они купили путевку на Байкал за сотню тысяч рублей. Люди рассчитывали увидеть великолепие «сибирской жемчужины» и насладиться местными красотами, а вместо этого очутились в захолустье. Так сложилось, потому что по незнанию россияне отправились в Листвянку, которая давно считается позором иркутского туризма. Что тут можно увидеть на самом деле и почему сюда не стоит ехать, читайте в публикации «ФедералПресс».

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Скверные виды

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Если вы хотите рассмотреть и даже распробовать все оттенки разочарования, то поезжайте в Листвянку. Таковых здесь предостаточно, и главный из них – это удручающие виды. На территории поселка и вокруг него практически отсутствует первозданная природа, поскольку толпы посетителей давным-давно все вытоптали, а власти не торопятся с восстановлением.

Огрызки бетонных плит и съеденные временем причалы, забытый кем-то беляш в пакете и брошенная арбузная корка – типичные элементы местных пейзажей. Чтобы увидеть подлинную красоту, придется подбираться к кромке Байкала, смотреть вдаль и воображать, что она есть где-то на противоположном берегу.

Одна сплошная дорога

В самой же Листвянке искать эстетику бессмысленно – тут ее много лет назад закатали в асфальт. Действительно, где-то половину поселка занимает большая дорога, по которой постоянно туда – сюда ездят автомобили. В населенном пункте нет каких-то особенно уединенных мест, ведь абсолютно вся инфраструктура – дома, гостиницы и даже пляж – располагается прямо у проезжей части.

Неважно, где вы будете находиться, запах выхлопных газов и свист скрипящих колес достанут вас повсюду: если вы зайдете в гостиницу – они окажутся перед вашими глазами, спуститесь на пляж – за вашей спиной, и с расстояния в пару метров будут цинично отравлять ваш отдых.

Корабельщики-зазывалы

Дополнительно подпортить отдых виртуозно умеют и владельцы местных кораблей, которыми облеплены берега. Ежедневно ближе к обеду собственники плавсредств достают неприличных размеров колонки, микрофоны и громкоговорители и массово начинают рекламировать свои экскурсии.

Нельзя просто так взять прогуляться по берегу и не быть приглашенным на прогулочку на теплоходе. Корреспондента «ФедералПресс», изучавшего окрестности поселка, за пару часов звали прокатиться по глади озера за 1 тысячу и даже за 500 рублей по меньшей мере 10 раз.

Стоит отметить, что туристы и местные жители втайне недолюбливают и даже периодически матерят зазывал. Они так крепко достали людей звуковой рекламой, что власти в прошлом году запретили ее на законодательном уровне. Однако бесстрашные предприниматели, как правило, плюют на ограничения и продолжают создавать слишком много шума вокруг, превращая тихий курортный отдых в безрассудный балаган.

Отсутствие нормальных пляжей

Даже если бы случилось чудо и корабельщики замолчали раз и навсегда, проблему отсутствия возможности комфортно отдохнуть в Листвянке это бы не решило. Дело все в том, что расслабиться и прилечь здесь попросту негде: нормальные пляжи отсутствуют.

Тут есть узкая полоса перемешанной с мусором гальки, расположенная вблизи бетонных плит и заставленная пластиковыми столами для пьяных посиделок. Имеются даже кучи бетона – остатки разбитой инфраструктуры ХХ века. Но, согласитесь, все это трудно назвать пляжем, который так необходим для отдыха у воды. Учитывая это, приезжим остается лишь сидеть на корточках у Байкала как четкие ребята либо проводить время в вертикальном положении.

Нечем заняться

Если вы не особо-то и любите тюлений отдых и вам по душе активность, то конкретно в Листвянке ее негде проявить: смотреть в поселке особо не на что и ходить тут по сути некуда. Можно прогуляться по паре поселковых дорог, где разбросаны дома местных жителей (дорогие виллы вперемешку с хрущевками) либо воспользоваться советом местных зазывал и таки сесть на теплоход да умчать в более симпатичное место.

Как верно подмечают многие, Листвянка – это скорее узел связи. Отсюда можно уплыть или уйти в другие, по-настоящему живописные места на Байкале, но выбирать этот населенный пункт в качестве конечной точки маршрута – ошибка, которую вы вряд ли сможете себе простить.

«Ненастоящий» Байкал

Подлинная и первозданная природа Байкала великолепна: если вы хоть раз увидите его «настоящим», то влюбитесь без остатка и наверняка захотите к нему вернуться. Таковым он запросто предстанет перед вами в чуть более отдаленных точках, например:

в Больших Котах,

в Хужире,

в Кутулике,

в Большом Голоустном,

в порту Байкал,

на маршруте КБЖД и в прочих местах.

Здесь сохранены не просто островки, а необъятные дикие и живые пространства.

В Листвянке же их фактически нет – под обрывистой скалой, где пестреет этот поселок, не нашлось место для флоры и фауны Байкала. Чаек вытеснили прожорливые воробьи и голуби, растительность – многочисленные кафешки, турбазы, магазины, павильоны, плавучие рестораны и другие блага и лихо цивилизации.

Отсутствие туалетов

При этом реально необходимые сооружения тут почему-то забыли поставить, в частности туалеты. Чтобы найти место для справления нужды, придется попотеть и побегать: здесь имеется только несколько деревянных сооружений, отыскать которые можно по запаху с любого уголка Листвянки, и, пожалуй, все. Из-за этого туристы «облегчаются» где попало: заходят по пояс в Байкал, присаживаются за местными ларьками и даже на берегу, пока никто не видит. Делается это с завидной регулярностью, потому излюбленные в этом плане места тоже выделяются соответствующими ароматами.

Нормально сходить в туалет посетители Листвянки могут только в кафе, сотрудники которых пускают людей в свои не всегда благоустроенные уборные лишь после заказа блюд из меню, которые, увы, нужны не так часто, как санузел.

Толпы туристов

Гостей в Листвянке и правда много в любое время года, и понятно почему: до нее проще и быстрее всего можно добраться из Иркутска. Достаточно сесть в недорогую маршрутку на автовокзале либо прыгнуть в собственную машину, и уже через час вы будете на месте. Именно по этой причине иногородних и зарубежных туристов привозят сюда громадными автобусами.

Даже в будние и ненастные дни тут придется потолкаться с посетителями и повоевать за клочки удобных мест. В выходные и летом можно и вовсе очутиться в некомфортной людской мешанине, которая едва ли добавит сил и энергии, за которыми едут на Байкал. А вот отнимет их – запросто.

Вклад в ухудшение экологии

Поддерживая туризм в Листвянке и присоединяясь к непрерывному турпотоку, снимая номера в местных гостиницах и пользуясь услугами прибрежных закусочных, вы невольно будете вовлечены в процесс уничтожения и без того плохой экологии в поселке.

Ни для кого не секрет, что некоторые местные предприниматели сливают неочищенные стоки прямо в Байкал: исследователи заметили, что из-за этого природа поблизости гибнет. Нашли они и огромное количество микропластика в озере, которым давятся рыбы и нерпы и который постепенно попадает через воду к людям.

Если посетители Иркутской области, считают они, будут ездить в разные места на Байкале и относиться к нему бережнее, то нагрузка на озеро распределится равномерно, отдельные зоны не будут уничтожены, а у природы появится время на восстановление.

Душой не отдохнуть