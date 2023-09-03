Чем заняться в Нижнем Новгороде осенью

В начале осени Поволжье радует туристов теплой погодой и красотой золотисто-багряных деревьев. Если не получилось съездить в Нижний Новгород летом, самое время сделать это в осенний период.

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Подробнее о том, чем туристам можно заняться в Нижнем Новгороде осенью, — в материале "Рамблера".

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Посетить осенний фестиваль

Нижний Новгород богат большим количеством самых разных фестивалей, которые точно не оставят гостей города равнодушными. Осенью их число не уменьшается. К примеру, в начале сентября можно посетить джазовый фестиваль, в котором участвуют известные артисты.

Прогуляться в парке

Александровский сад — парк в центре Нижнего Новгорода, в котором можно долго гулять по извилистым дорожкам и наслаждаться живописными пейзажами. Осенью листья деревьев окрашиваются в красные, оранжевые и желтые цвета. Краски осенней природы наверняка вдохновят на собственное творчество. Кроме того, в парке есть смотровые площадки на Волгу и канатную дорогу.

Покататься на теплоходе по Волге и Оке

В начале осени приятно подставить лицо теплому ветру и полюбоваться всплесками воды прямо с палубы теплохода. Погода в это время года еще позволяет отправиться на речную прогулку. Очень востребованы двухчасовые экскурсии на теплоходе по Волге и Оке, во время которых пассажиры не только слушают рассказы гида, но и осматривают достопримечательности. Среди них: Нижневолжская набережная, Стрелка, Борский мост.

Увидеть Нижегородский кремль

Нижегородский кремль — величественная средневековая крепость, которая в размерах уступает лишь Московскому кремлю. Постройка включает в себя тринадцать башен, некоторые из которых оборудованы четырьмя смотровыми площадками. В ясный и солнечный день с них открывается красивый вид на улицы города. Более того, можно сходить в музей и узнать больше об истории Нижегородских земель.

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