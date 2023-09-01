В бархатный сезон снизятся цены на отдых у моря

На закате сезона на туристическом рынке появляется больше доступных предложений. Дешевле всего провести отпуск в Крыму, заверил «Парламентскую газету» вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин.

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«В этом году спрос на Крым снизился, поэтому все лето цены здесь на 10-15 процентов ниже, чем в прошлом году. А с учетом завершения сезона, они упадут еще. Наши туристы выбирают преимущественно Ялту, либо восточный Крым: Феодосию, Судак, Новый Свет. Отдохнуть здесь можно за 25 тысяч рублей в неделю за человека», — отметил эксперт.

Краснодарский край несколько дороже, но вполне доступен. Можно поехать, например, в Анапу, посоветовал Ромашкин. Он напомнил, что аэропорт здесь по-прежнему закрыт. Можно добраться поездом или на своем транспорте.

«Если ехать на машине, неделя отдыха в четырехзвездочном отеле будет стоить 30-32 тысячи рублей, если поездом — надо добавить 15 тысяч», — подсчитал эксперт.

Самый доступный из заграничных курортов — Абхазия. Причем под конец сезона цена будет несколько ниже. Ромашкин напомнил, что Абхазия отличается от курортов Краснодарского края тем, что здесь более длинный сезон, всегда на пару градусов теплее, чем в Сочи, а море медленнее остывает.

«Отдохнуть неделю здесь можно за 30-35 тысяч рублей. Причем это будет вполне комфортный отдых. Цена достигнет минимума где-то 15 сентября. Отдых будет стоить на 25 процентов дешевле, чем в августе», — заверил вице-президент Ассоциации туроператоров.

На популярную в России Турцию цены тоже будут снижаться. В сентябре она будет дешевле на 10-20 процентов, чем в разгар сезона. При этом, погода даже в октябре еще прекрасная, а море теплое. И все эти прелести обойдутся в 70-80 тысяч за неделю.