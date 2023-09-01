5 причин укатить на выходные в Любинский район

Зачем жениху и невесте приезжать на привокзальную площадь, какую мудрость таит в себе сказка и как делают сгущёнку - читайте в нашем материале и путешествуйте по Омской области.

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"Здесь живёт любовь" - с таким слоганом Любинский район набирает обороты в туристической индустрии. Сюда приезжают связать себя узами брака и познать мудрость жизни.

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Ах, эта свадьба!

На привокзальной площади в селе Любино стоит большой камень. Существует примета: если жених и невеста в день свадьбы прикоснутся к нему, то в супружеской жизни их будет ожидать мир и согласие. Теперь вы знаете, в чём секрет крепкого брака. А ещё на площади находится памятник Любочке - жене генерал-губернатора Гасфорда. По легенде, в середине XIX века в честь неё район и получил своё название - Любинский.

Сладкая жизнь

Уезжая из Любинского района, не забудьте привезти сувенир, и не простой, а гастрономический - Любинскую сгущёнку. А если хотите узнать, как эта сладость создаётся, можно отправиться на экскурсию на Любинский молочно-консервный комбинат. Её проводит лично генеральный директор.

Сказка ложь, да в ней намек

Омск Здесь

Как жили наши предки, можно узнать в музее сказки "Васин хутор", который находится в посёлке Политотдел. Через сказочных персонажей посетителей музея знакомят с предметами быта, все они были собраны в экспедициях по северным районам Омской области. А ещё здесь сотрудники музея раскрывают народные мудрости. Так, детская сказка "Курочка Ряба" начинает актуально звучать и в наше время. В музее проходят народные гулянья, например, можно приехать в "Васин хутор", чтобы проводить зиму или встретить весну - отметить Масленицу, хороводы поводить и блинов поесть.

Осваиваем байдарки и поднимаем пыль на внедорожниках

Для любителей фестивалей мероприятия тоже найдутся. Неподалёку от Политотдела в Любинском районе ежегодно в конце июня проходит региональный туристический фестиваль "ТурМикс". Можно научиться собирать байдарки, а затем отправиться на них по озеру, или попробовать свои силы на гонке внедорожников. Для гостей с питомцами проходят соревнования кинологов, где хозяева показывают мастерство дрессировки своих четвероногих друзей. А для тех, кто предпочитает спокойный отдых, показывают кино под открытым небом.

Царские дни

Туристам, интересующимся историей, тоже понравится в Любинском районе. 28 апреля в 1918 году на станции "Любинская" остановился поезд, перевозивший государя, его жену и старшую дочь к месту казни. При перевозе царских узников из Тобольска в Екатеринбургское заключение, маршрут следования был изменён, поэтому состав повернул на Омск. В дань памяти в районе проводятся Царские дни - историческая реконструкция. Ещё сегодня можно услышать станционный колокол, который более полувека подавал сигнал об отправке поездов со станции "Любинская".

В местном историко-краеведческом музее также сохранились рельсы, по которым в апреле 1918 года шёл тот самый литерный поезд № 42.

Уже выбрали места или события, на которых хотели бы побывать? Теперь дело за малым - подобрать удобный вариант транспорта.

Как доехать?

Любинский район находится на юго-западе центральной части Омской области, 68 км от города.