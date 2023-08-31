С 1 августа иностранцы оформили почти 31 тыс. российских электронных виз

За первый неполный месяц функционирования проекта оформлена почти 31 тысяча электронных виз. Об этом сообщается в соцсетях Консульского департамента МИД РФ.

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В России с 1 августа заработала система электронных виз для иностранцев. Заявление на оформление визы нужно подавать не позднее чем за четыре календарных дня до предполагаемой даты въезда в РФ. К нему нужно прикрепить цифровую фотографии и скан страницы с данными машиносчитываемого паспорта иностранного гражданина. Оформление электронной визы является платным — 52 американских доллара, и два доллара для детей.

«За первый неполный месяц функционирования проекта оформлена почти 31 тысяча таких виз. В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция», — говорится в сообщении.

Воспользоваться этими визами уже успели порядка 14 тысяч иностранцев, которые въезжали преимущественно через московские аэропорты, аэропорт Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае. Отказы в оформлении получили только 24 иностранца — таким образом, доля отказов не превышает 0,08 процента.

В министерстве регулярно проводят мониторинг процесса оформления виз. По данным ведомства, одной из самых частых ошибок являются неправильное заполнение данных об имени и фамилии, сведений о дате рождения, прикрепление некачественных фотографий или сканов паспорта.