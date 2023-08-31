Россиянам назвали безумно красивый регион для отдыха бабьим летом

Бабьим летом популярностью пользуются курорты Краснодарского края, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее мнению, в это время со многих курортов уезжают толпы туристов, и можно спокойно насладиться еще не остывшим морем, посетить достопримечательности не в толпе, а в спокойной обстановке. Она отметила, что путешественники предпочитают в этот период также посещать Казань, Калининград, Алтай и Кавказ.

© Unsplash.com

Кому нравится посещать достопримечательности, часто едут в Казань, Калининград, где тоже нет такого наплыва туристов. Особой популярностью пользуется золотая осень на Алтае. Как раз в сентябре там комфортная погода, в октябре может выпасть снег. Туристы могут выбрать и Кавказ, пользующийся популярностью сейчас круглый год, осенний Кавказ по-своему очарователен, там очень красиво, очень вкусно, — сказала Ансталь.