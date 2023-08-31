Тюменская область вошла в десятку лидеров по росту турпотока

В регион стали активнее приезжать гости с других частей России. С начала года Тюменскую область посетили 2 млн туристов. Турпоток значительно вырос с прошлого года, и власти надеются, что эта тенденция сохранится.

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«И с каждым годом мест для отдыха, для изучения истории, природы в Тюменской области становится все больше. И речь не только о крупных населенных пунктах. Приезжайте к нам в гости!» – заявил в своем телеграм-канале Александр Моор.

По данным Российского союза туриндустрии, Тюменская область вошла в топ-10 регионов по росту турпотока летом. Только за 8 месяцев регион обогнал прошлогодние показатели на 10 %. Вместе с Тюменской областью в рейтинге оказались Хабаровский край, Иркутская и Вологодская область, а также другие регионы России.