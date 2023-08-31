Невероятный Дагестан: почему все туда едут в сентябре

Дагестан интересен для туристов своей богатой культурой и историей, красивыми горными пейзажами, национальной кухней и гостеприимством местных жителей.

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Сентябрь — определенно, идеальное время для посещения республики, потому что здесь все еще тепло, но уже не жарко. "Рамблер" расскажет о том, почему туристы так стремятся посетить кавказский край.

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Что делают туристы в Дагестане в сентябре

Путешественники со всей страны съезжаются в Дагестан, и никому здесь не бывает скучно. Мест для посещения здесь предостаточно.

Дербент

Wikipedia.org

Дербент – если и есть один город в регионе, который стоит посетить, то это, без сомнения, Дербент. От шиитской мечети VIII века до цитадели/крепости ЮНЕСКО V века Нарын-Кала и местного кладбища мусульманских мучеников X века — Дербент пронизан древней историей и ощущается как отдельная страна.

Сулакский каньон

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Сулакский каньон – знаете ли вы, что в Дагестане есть речной каньон, даже более глубокий, чем Большой Каньон в США? До Сулакского каньона менее 1,5 часов дороги из Махачкалы, и каждый турист считает его обязательным местом для посещения. Многие считают невероятно фотогеничным вид на бирюзовую реку Сулак, протекающую через предгорья на пути к Каспийскому морю. Если у вас есть возможность, обязательно пройдите по гравийной дороге к самой реке и покатайтесь на лодке, осмотрите красивые водопады и насладитесь свежей рыбой на обед.

Деревни ремесленников

Дагестан славится уникальными изделиями ручной работы, многие из которых производятся лишь в одном селе во всей республике. Сюда входят, помимо прочего, Кубачи (гончарство), Унцукуль (деревообработка, вазы), Балхар (серебряное дело, ювелирные изделия), Кизляр (ножи), Хучни (ковры).

Все эти деревни находятся в паре часов езды от Махачкалы или Дербента. Глубже в горах можно найти бурки ручной работы и многое другое.

Гамсутль

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