5 российских направлений, где можно искупаться в море осенью

Сочи, Дербент и Туапсе назвали направлениями, где можно провести осенний отпуск.

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Эксперты назвали направления, где можно провести осенний отпуск на море. Так, одним из возможных вариантов признали Сочи, где в сентябре может быть довольно тепло. Поэтому даже вода в море теплая. Например, иногда в начале осени она достигает 25 градусов тепла, что вполне комфортно для отдыха на пляже.

Кроме того, с окончанием летнего сезона цены на отдых в Сочи снижаются.

Также для осеннего отдыха подойдет Дербент. Особенно, если хочется отдохнуть от суеты, провести время в горах и полюбоваться красотами. Правда, туристы, побывавшие здесь летом, не советуют приезжать на отдых в Дагестан с детьми.

Туапсе и Анапа еще два направления, где можно провести отдых, считают эксперты. При этом сюда можно приехать с детьми, поскольку для них предусмотрено множество развлечений, в том числе аквапарк и дельфинарий.

Взрослые смогут посетить всевозможные экскурсии, посмотреть на водопады или прогуляться по морскому порту. При желании можно даже искупаться, поскольку температура воды в сентябре здесь достигает 23 градусов.