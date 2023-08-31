Туристы рассказали, почему Дагестан не подходит для отдыха с детьми
Туристические маршруты в Дагестане не рассчитаны на походы с детьми. Также здесь не предусмотрены места, где дети смогут развлечься.
Туристы, посетившие Дагестан, рассказали, почему приезжать сюда на отдых всей семьей не стоит. По их словам, отдых в республике понравится тем, кто предпочитает самостоятельные недорогие поездки.
Но отдых с детьми здесь не принесет спокойствия, поскольку горные маршруты не рассчитаны на детей, а езда по серпантинным дорогам их быстро выматывает.
"Большая часть дошколят и даже младших школьников, встреченных на пути, имела самый несчастный, разморенный и уставший вид, бесконечно донимала родителей и страдала изо всех сил", - рассказали туристы из Карелии порталу stolicaonego.ru .
Еще одна особенность Дагестана – здесь не так много мест, где дети могут развлечься.
Между тем, ранее сообщалось, что в Дагестане побывало более 1 млн туристов по данным на 1 августа. Денежные показатели туристической индустрии Дагестана за январь-июнь 2023 года достигли 4,22 миллиарда рублей.