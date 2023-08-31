Туристы рассказали, почему Дагестан не подходит для отдыха с детьми

Туристические маршруты в Дагестане не рассчитаны на походы с детьми. Также здесь не предусмотрены места, где дети смогут развлечься.

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Туристы, посетившие Дагестан, рассказали, почему приезжать сюда на отдых всей семьей не стоит. По их словам, отдых в республике понравится тем, кто предпочитает самостоятельные недорогие поездки.

Но отдых с детьми здесь не принесет спокойствия, поскольку горные маршруты не рассчитаны на детей, а езда по серпантинным дорогам их быстро выматывает.

"Большая часть дошколят и даже младших школьников, встреченных на пути, имела самый несчастный, разморенный и уставший вид, бесконечно донимала родителей и страдала изо всех сил", - рассказали туристы из Карелии порталу stolicaonego.ru .