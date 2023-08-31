Что нужно знать об осеннем отдыхе в Абхазии
Сентябрь - отличное время, чтобы съездить на отдых в Абхазию. Будет гораздо комфортнее, чем летом, когда очень тяжело из-за жары и высокой влажности. Например, августовский Сухум свое название для русского уха вообще не оправдывает. Какой там Сухум? Хаммам! Тебя словно обложили горячей мокрой ватой. И даже на ночь не разворачивают. А море в Гагре и Пицунде и в начале осени прогревается так, как нигде больше на черноморском берегу Кавказа.
Теперь тут не такая разруха, как лет 20 назад, но до сих пор многое требует капитального ремонта. Общественный транспорт не сказать, что очень развит. Многие дороги даже в республиканской столице щебеночные.
Я не знаю, как абхазы сдают на права. Только правила здесь мало кто соблюдает. Сплошная линия на горной извилистой трассе? Ее пересекают при обгоне все подряд. Поворотник? Даже не пробовали включать. Впрочем, в Сочи водят почти так же. Поэтому, желая перейти проезжую часть по “зебре”, убедитесь, что вас пропускают. Дорожная хитрость: обращайте внимание на номера. Если едет российская машина, можно с меньшей опаской идти по пешеходному переходу. Наших водителей все-таки с помощью штрафов немного воспитали. Пару раз мне уступили дорогу и автомобили с аббревиатурой "ABH" на номерном знаке. То ли кто-то все-таки открыл книжечку с правилами дорожного движения, то ли это просто были очень воспитанные люди.
Три десятилетия назад Сухуми стал Сухумом, Гагры - Гагрой. А хачапури - хачапуром! Да, именно так это кушанье называют здесь. В целом же кухня очень похожа на грузинскую: шашлык, хинкали, хашлама. Здесь стоит попробовать мандариновый сок и местный лимонад.
Есть распространенное мнение, что цены в Абхазии в несколько раз ниже, чем в России. Это не совсем так. Хотя в целом эту страну можно отнести к недорогим курортам. Так, не очень близко от моря, но все же в пешеходной доступности можно снять комнату за полторы тысячи рублей. В Сочи тоже можно найти жилье за такую сумму, но оно будет очень далеко от центра города.
Чем дальше от российской границы, тем цены ниже. Поэтому “индекс чурчхелы” в столице будет ниже, чем в Гагре: 40 рублей против 60 за штуку. Сам видел, как на рынке в Гагре старуха продавала десяток яиц за 200 рублей. В магазинах примерно такие же, как у нас. А поесть можно за вполне вменяемые деньги. Скажем, в пятисотку при умеренном аппетите (первое и второе блюда) во многих заведениях уложитесь.
Хотя есть и исключения. Возьмем знаменитый ресторан “Гагрипш” - там снимали “Зимний вечер в Гаграх”. В отзывах кухню и интерьеры хвалят, а вот цены... Их каждый воспринимает по-своему. Выражения “цены, как у нас” и “цены московские” означают одно и то же, но эмоции несут разные. Если это вы оставили отзыв: посидели с мужем, каждый на пять тысяч рублей, - то просто рад за вас.
Практически за все в Абхазии дерут деньги. Если в больших городах уже есть понимание, что своей культурой и историей надо делиться с жителями и гостями (выставки фотографий, картин, скульптур под открытым небом, бесплатные кинопоказы в парках, уличные концерты), то Абхазии до этого еще далеко. Стандартная цена за посещение какой-то достопримечательности - 300-400 рублей. И далеко не всегда она оправдана. Отдавать 300 рублей за то, чтобы посмотреть водопад? Только если вы никогда не видели стекающую с высоты воду раньше. В Пицунде даже проход к пляжу перегородили турникетом, преодолеть который можно за 50 рублей. А лучше найти дырку в заборе и в буквальном смысле пойти лесом. С приятным сосновым запахом. Местные делают именно так, вот и вы не отставайте от них.
Вообще отдых в Абхазии очень похож на крымский. Время московское, валюта - российский рубль, русский язык используется повсеместно, сотовая связь (и мобильный интернет) - в роуминге, оплата нашими банковскими картами принимается, въезд по внутреннему паспорту. Кстати, по заграничному тоже можно, но не нужно, потому что тогда вам поставят отметку о посещении Абхазии, а в Грузию потом с ней не пустят. Учтите, что наличные лучше иметь при себе, потому что "безнал" не везде работает. Устройства для оплаты старые. Я по привычке просто прикладывал карту - безрезультатно. “Вы что, в курятнике?” - смеется продавщица. Приходится вспомнить, как это было: вставляем карту в прорезь терминала. Действует.
Гулять придется без интернета. Рекомендую заранее составить маршруты. Можно сделать скриншоты с проложенным путем. Еще хорошим подспорьем станут офлайн-карты. Если их заблаговременно скачать, то с включенной геолокацией вы сможете неплохо ориентироваться на городских улицах. Я воспользовался приложением Maps.me. Маршрут прокладывает хуже, чем “Яндекс.Карты”, но в целом позволяет не заблудиться. И даже показывает, где есть рынки для местных - на курорте очень полезная функция, позволяющая сберечь кошелек.
Пару слов о дресс-коде в республике. Недавно ввели высокие штрафы за появление на городских улицах в плавках и купальниках. Однако в обычных шортах до колена вы вполне можете гулять. Сами абхазы все же чаще в штанах, но и в бриджах местных мужчин несложно увидеть. Все-таки страна, хоть и кавказская, но православная, поэтому более либеральная.
- А мне уже сделали замечание за шорты. Но у меня с собой и другой одежды нет, - посетовала молодая ростовчанка Кристина - ее джинсы обрезаны по бедра.
Что посетить? Три достопримечательности
Абхазия - страна пещер. Четыре глубочайшие подземелья мира находятся на территории этой республики. Новоафонская в их число не входит, зато она открыта для посещения. В ней снимали “Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна”. И у нее в отличие от ряда городов-миллионников есть свое метро! А еще внутри нее находится длиннейший подземный мост в мире! Длина перехода - 120 метров, высота - 17 метров. Посетителям доступны шесть залов. Протяженность пешеходного маршрута под землей - около полутора километров. Каменная толща над головой достигает 200 метров. Вход в пещеру стоит 700 рублей, за фотосъемку просят еще полтинник.
Вход в Анакопийскую крепость на вершине Иверской горы стоит 250 рублей. Первое укрепление возникло здесь во втором столетии нашей эры. Сама крепость построена в VII веке византийцами. В наши дни ее отреставрировали. Обратите внимание на тропку, уходящую резко в гору. Лучше карабкайтесь по ней, а не прогуливайтесь по серпантину. Да, подъем крутоват, но очень хорошо сокращает путь. А главное - эта дорожка идет через лес, вы будете в тени. И вообще Новый Афон лучше, чем новый айфон. Рядом есть Новоафонский монастырь и одна из дач Сталина.
В Старой Гагре посетите замок принца Александра Ольденбургского. Вход - 150 рублей. Более ста лет назад Александр Константин Фридрих Ольденбургский превратил приморский городок в курорт. Благодаря принцу здесь появились телеграф, электрическое освещение, водопровод. После революции принц эмигрировал во Францию. Его дворец национализировали. Все советское время роскошное помещение использовали для рекреационных целей. В ходе грузино-абхазской войны палаты пострадали. Вроде, есть планы по восстановлению, но пока не торопятся их воплощать.