Что нужно знать об осеннем отдыхе в Абхазии

Сентябрь - отличное время, чтобы съездить на отдых в Абхазию. Будет гораздо комфортнее, чем летом, когда очень тяжело из-за жары и высокой влажности. Например, августовский Сухум свое название для русского уха вообще не оправдывает. Какой там Сухум? Хаммам! Тебя словно обложили горячей мокрой ватой. И даже на ночь не разворачивают. А море в Гагре и Пицунде и в начале осени прогревается так, как нигде больше на черноморском берегу Кавказа.

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Теперь тут не такая разруха, как лет 20 назад, но до сих пор многое требует капитального ремонта. Общественный транспорт не сказать, что очень развит. Многие дороги даже в республиканской столице щебеночные.

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Я не знаю, как абхазы сдают на права. Только правила здесь мало кто соблюдает. Сплошная линия на горной извилистой трассе? Ее пересекают при обгоне все подряд. Поворотник? Даже не пробовали включать. Впрочем, в Сочи водят почти так же. Поэтому, желая перейти проезжую часть по “зебре”, убедитесь, что вас пропускают. Дорожная хитрость: обращайте внимание на номера. Если едет российская машина, можно с меньшей опаской идти по пешеходному переходу. Наших водителей все-таки с помощью штрафов немного воспитали. Пару раз мне уступили дорогу и автомобили с аббревиатурой "ABH" на номерном знаке. То ли кто-то все-таки открыл книжечку с правилами дорожного движения, то ли это просто были очень воспитанные люди.

Три десятилетия назад Сухуми стал Сухумом, Гагры - Гагрой. А хачапури - хачапуром! Да, именно так это кушанье называют здесь. В целом же кухня очень похожа на грузинскую: шашлык, хинкали, хашлама. Здесь стоит попробовать мандариновый сок и местный лимонад.

Есть распространенное мнение, что цены в Абхазии в несколько раз ниже, чем в России. Это не совсем так. Хотя в целом эту страну можно отнести к недорогим курортам. Так, не очень близко от моря, но все же в пешеходной доступности можно снять комнату за полторы тысячи рублей. В Сочи тоже можно найти жилье за такую сумму, но оно будет очень далеко от центра города.

Чем дальше от российской границы, тем цены ниже. Поэтому “индекс чурчхелы” в столице будет ниже, чем в Гагре: 40 рублей против 60 за штуку. Сам видел, как на рынке в Гагре старуха продавала десяток яиц за 200 рублей. В магазинах примерно такие же, как у нас. А поесть можно за вполне вменяемые деньги. Скажем, в пятисотку при умеренном аппетите (первое и второе блюда) во многих заведениях уложитесь.

Хотя есть и исключения. Возьмем знаменитый ресторан “Гагрипш” - там снимали “Зимний вечер в Гаграх”. В отзывах кухню и интерьеры хвалят, а вот цены... Их каждый воспринимает по-своему. Выражения “цены, как у нас” и “цены московские” означают одно и то же, но эмоции несут разные. Если это вы оставили отзыв: посидели с мужем, каждый на пять тысяч рублей, - то просто рад за вас.

Практически за все в Абхазии дерут деньги. Если в больших городах уже есть понимание, что своей культурой и историей надо делиться с жителями и гостями (выставки фотографий, картин, скульптур под открытым небом, бесплатные кинопоказы в парках, уличные концерты), то Абхазии до этого еще далеко. Стандартная цена за посещение какой-то достопримечательности - 300-400 рублей. И далеко не всегда она оправдана. Отдавать 300 рублей за то, чтобы посмотреть водопад? Только если вы никогда не видели стекающую с высоты воду раньше. В Пицунде даже проход к пляжу перегородили турникетом, преодолеть который можно за 50 рублей. А лучше найти дырку в заборе и в буквальном смысле пойти лесом. С приятным сосновым запахом. Местные делают именно так, вот и вы не отставайте от них.

Вообще отдых в Абхазии очень похож на крымский. Время московское, валюта - российский рубль, русский язык используется повсеместно, сотовая связь (и мобильный интернет) - в роуминге, оплата нашими банковскими картами принимается, въезд по внутреннему паспорту. Кстати, по заграничному тоже можно, но не нужно, потому что тогда вам поставят отметку о посещении Абхазии, а в Грузию потом с ней не пустят. Учтите, что наличные лучше иметь при себе, потому что "безнал" не везде работает. Устройства для оплаты старые. Я по привычке просто прикладывал карту - безрезультатно. “Вы что, в курятнике?” - смеется продавщица. Приходится вспомнить, как это было: вставляем карту в прорезь терминала. Действует.

Гулять придется без интернета. Рекомендую заранее составить маршруты. Можно сделать скриншоты с проложенным путем. Еще хорошим подспорьем станут офлайн-карты. Если их заблаговременно скачать, то с включенной геолокацией вы сможете неплохо ориентироваться на городских улицах. Я воспользовался приложением Maps.me. Маршрут прокладывает хуже, чем “Яндекс.Карты”, но в целом позволяет не заблудиться. И даже показывает, где есть рынки для местных - на курорте очень полезная функция, позволяющая сберечь кошелек.

Пару слов о дресс-коде в республике. Недавно ввели высокие штрафы за появление на городских улицах в плавках и купальниках. Однако в обычных шортах до колена вы вполне можете гулять. Сами абхазы все же чаще в штанах, но и в бриджах местных мужчин несложно увидеть. Все-таки страна, хоть и кавказская, но православная, поэтому более либеральная.

- А мне уже сделали замечание за шорты. Но у меня с собой и другой одежды нет, - посетовала молодая ростовчанка Кристина - ее джинсы обрезаны по бедра.

Что посетить? Три достопримечательности

Абхазия - страна пещер. Четыре глубочайшие подземелья мира находятся на территории этой республики. Новоафонская в их число не входит, зато она открыта для посещения. В ней снимали “Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна”. И у нее в отличие от ряда городов-миллионников есть свое метро! А еще внутри нее находится длиннейший подземный мост в мире! Длина перехода - 120 метров, высота - 17 метров. Посетителям доступны шесть залов. Протяженность пешеходного маршрута под землей - около полутора километров. Каменная толща над головой достигает 200 метров. Вход в пещеру стоит 700 рублей, за фотосъемку просят еще полтинник.

Вход в Анакопийскую крепость на вершине Иверской горы стоит 250 рублей. Первое укрепление возникло здесь во втором столетии нашей эры. Сама крепость построена в VII веке византийцами. В наши дни ее отреставрировали. Обратите внимание на тропку, уходящую резко в гору. Лучше карабкайтесь по ней, а не прогуливайтесь по серпантину. Да, подъем крутоват, но очень хорошо сокращает путь. А главное - эта дорожка идет через лес, вы будете в тени. И вообще Новый Афон лучше, чем новый айфон. Рядом есть Новоафонский монастырь и одна из дач Сталина.