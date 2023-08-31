Новые правила разработают для посещения озера Светлояр

Правила могут ввести для посещения озера Светлояр в Воскресенском районе Нижегородской области. Водный объект является памятником природы, находящимся под охраной государства. Правила предложил ввести депутат регионального парламента Антон Ананьин. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания области.

© В городе N

Парламентарии отмечают, что озеро популярно у туристов и отдыхающих. Вторые, в свою очередь, во время пикников вытаптывают растительный покров на берегу.

Экологи бьют тревогу и говорят, что озеро необходимо спасать, — рассказывают депутаты.

В настоящее время разработана дизайн-концепция развития территории. По предложению Ананьина, разработанный свод правил необходимо согласовать с юристами и отправить на утверждение в федеральные структуры.

Как заметил председатель ЗС НО Евгений Люлин, у муниципалитета на благоустройство жемчужины Поветлужья недостаточно средств. Из-за чего необходимо привлечь поддержку региональных и федеральных властей.

Отмечается, что с 1 сентября в силу вступают поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». Нововведения позволят на охраняемых объектах развивать туристическую инфраструктуру. По мнению научного сотрудника ФГБУ «Государственный заповедник «Керженский» Андрея Волкова, у этой поправки две стороны: и хорошая, и опасная.

Чтобы привлечь туристов, создать для них комфортные условия, но не навредить природе, — сказал Волков.

Примером может стать Керженский заповедник, где туристические эко-тропы оборудованы недалеко от входа в заповедник, а в глубине сохранена первозданная природа.