В Пулково задерживаются авиарейсы: куда придется улететь позже

В Пулково задерживается несколько авиарейсов: куда придется улететь позже
В петербургском аэропорту Пулково утром 31 августа задерживаются рейсы в Сочи и Казань. Самолет в столицу Татарстана перенесли с 09:10 на 10:30, а в южный город – с 08:35 на 09:35.
«Своевременно не состоится и отправление рейса SU 2831 в направлении Сочи. Вылет отложен с 15:10 до 19:30», – отмечают пассажиры.
Рейс из Петербурга в Казань совершает Smartavia. Утренний рейс в Сочи – «Победа», дневной – «Аэрофлот», пишет «Мойка 78».
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