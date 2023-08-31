Аэропорт Тюмени вернулся к работе в штатном режиме

Тюменский аэропорт Рощино вернулся к работе в штатном режиме после задержек утром 31 августа. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани, передает "Уралинформбюро".

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Так, на момент написания новости нет ни одной задержки вылета, все самолеты отправляются по графику. Ожидается прилет нескольких лайнеров, вылетевших в пункты назначения с опозданием из-за утренних проблем, их посадка ожидается в ближайшие часы.