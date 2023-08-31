Аэропорт Тюмени вернулся к работе в штатном режиме
Тюменский аэропорт Рощино вернулся к работе в штатном режиме после задержек утром 31 августа. Это следует из информации на онлайн-табло воздушной гавани, передает "Уралинформбюро".
Так, на момент написания новости нет ни одной задержки вылета, все самолеты отправляются по графику. Ожидается прилет нескольких лайнеров, вылетевших в пункты назначения с опозданием из-за утренних проблем, их посадка ожидается в ближайшие часы.
Стоит напомнить, задержки рейсов были связаны с сильным туманом. Непогода повлияла на график прибытия самолетов, летевших из Екатеринбурга, Красноярска, Ханты-Мансийска, Казани, Сочи, Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других городов. Вылететь из Тюмени не могли воздушные суда в Нижневартовск, Уфу, Красноярск, Москву, Минеральные Воды, Сургут, Салехард и Новый Уренгой.