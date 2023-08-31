Названы лидеры по росту турпотока летом

Существеннее всего туристический поток внутри России летом 2023 года вырос в Мурманскую и Амурскую области - на 30% и 24% соответственно. Также рост спроса отмечен на поездки на Кавказ и в Калининградскую область, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей МТС Travel, которые есть в распоряжении ТАСС.

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"Самым перспективным регионом с точки зрения туризма по итогу летнего сезона можно назвать Мурманскую область - турпоток в регион вырос на 30% год к году. В пятерку направлений, интерес к которым активно растет, также вошли Амурская область (+24%) - во многом такая динамика обусловлена открытием границ с Китаем, Дагестан (+21%), Карачаево-Черкесия (+19%) и Калининградская область (+19%)", - отмечается в исследовании.

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Этим летом россияне совершили на 7% больше туристических поездок по стране, чем прошлым. Лидером по турпотоку стал Краснодарский край - каждая десятая поездка по стране была в этот регион. Спрос на путешествия туда за год вырос на 3%.

Краснодарский край также является лидером по продолжительности поездок - в среднем туристы задерживались в регионе более чем на шесть дней.

В пятерку популярных направлений у туристов этим летом также вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская область (где турпоток формируют в том числе путешественники на Черное море), а также Республика Татарстан. Суммарно на них приходится почти треть (31%) от всего летнего турпотока по стране. В прошлом году в пятерку лидеров ходила Тверская область, которая этим летом расположилась на шестой позиции в рейтинге. Татарстан обогнал ее благодаря существенному приросту турпотока - на 12% по сравнению с прошлым летом.

Стоимость и длительность размещения в путешествиях

По данным МТС Travel и Bronevik, средний чек на размещение и длительность бронирования год к году не изменились. За проживание летом 2023 года туристы платили примерно 4,3 тыс. руб. в сутки и останавливались в отеле в среднем на две ночи. Дешевле всего этим летом обходилось проживание в отелях Ставропольского края, Волгоградской и Иркутской областей - средний чек в июне - августе там составлял около 3,5 тыс. руб. в сутки.

Самое дорогое бронирование этим летом было сделано в Санкт-Петербурге в период проведения Петербургского международного экономического форума: за четыре ночи в отеле с видом на Исаакиевский собор гость заплатил 741 тыс. рублей. В одном из отелей Адлера 8 ночей обошлись одному клиенту в 576 тыс. рублей, другому 10 ночей стоили 558 тыс. рублей.