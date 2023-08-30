В Абхазии открыли новые туристические маршруты

В этом году в республике туристам предложили новые интересные маршруты - гастрономический тур "Вкус Абхазии" с посещением форелевого хозяйства, мастер-классами по изготовлению сыров и вяленого мяса, а также поездку в поселок Мюссера, к бухте с чистейшей водой. Отсюда можно поехать на полюбившийся российским гостям полуостров Шлыпра. В путь отправилась и корреспондент "РГ".

© Российская Газета

"Абхазия - это горы, море, самые чистые реки и глубокие пещеры, - говорит экскурсовод Эсма Асабуа. - У нас 220 солнечных дней в году. В республике растет более ста эндемиков".

Видео дня

Наибольшей популярностью у туристов пользуются экскурсии к знаменитому озеру Рица, а также посещение таких городов, как Гагра и Пицунда. Здешние места известны пицундской сосной, выделяющей в шесть раз больше фитонцидов, чем обычная, и колхидским самшитом, которым был обшит сгоревший собор Парижской Богоматери.

"Особая гордость Пицунды - один из крупных памятников Средневековья кафедральный патриарший собор Х века, - отметила экскурсовод Марина Банковская. - Архитектура - византийская: ее отличает чередование известняковых блоков с кирпичными рядами. Высота - 31 метр, толщина стен - 1,5 метра, фундамент - всего метр. Храм строили примерно 25 лет, и он не разрушился за тысячелетие. У него меняли только крышу, окна и двери".

После экскурсии по территории пицундского храма отправляемся на катере на Шлыпру, которую называют "островом Робинзона" или "кусочком дикого рая на земле". Она омывается кристально чистым морем, здесь удивительной красоты горы, покрытые густым лесом. Это территория Пицундско-Мюссерского заповедника.

"Шлыпра в переводе с абхазского языка означает "седой лес", - поясняет экскурсовод Лаура Жиба. - Если вы посмотрите на стволы деревьев, то увидите, что они серого цвета. Деревья не сбрасывают листву, и когда зимой покрываются инеем, издалека кажутся седыми. Рядом находится пещера. Шлыпра очень популярна у туристов".

В летний сезон здесь ежедневно отдыхают 500 человек. Остановиться можно в кемпинге или в экодомиках. Правда, ощутить себя Робинзоном на необитаемом острове вряд ли получится - слишком много здесь туристов.

Поезд - лучше

На российско-абхазской границе каждый день таможенный контроль проходят более 10 тысяч автомобилей. В августе трафик превысил пропускную способность МАПП "Адлер" более чем в семь раз. Поэтому удобнее добираться в Абхазию по железной дороге. Например, на туристическом поезде "Сочи", курсирующем между Туапсе и Гагрой. В августе ему исполнилось три года. За это время он совершил более тысячи рейсов и перевез около 150 тысяч пассажиров.

По словам заместителя начальника Северо-Кавказского филиала Федеральной пассажирской компании Вадима Соловьева, поезд стал популярным прежде всего из-за того, что не надо выходить из вагона, чтобы пройти границу. Он будет курсировать до конца октября и в ноябрьские праздники, а в следующем сезоне отправится в первый рейс в апреле.