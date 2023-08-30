Голубая лагуна в Иркутской области: какие опасности несет в себе купание в водоеме

Белый песок, бархатная вода восхитительно-бирюзового цвета, палящее солнце - это описание не заграничного курорта на морском побережье и даже не теплого залива на Байкале. Райский уголок уже давно облюбовали недалеко от города угольщиков. Люди называют это место "Черемховские Мальдивы" и с удовольствием ездят сюда отдыхать целыми семьями. Наш корреспондент решил побывать в "Голубой лагуне", чтобы убедиться лично, действительно ли так потрясающе выглядят ее загадочные берега. Подробнее об этом и о том, какую опасность таит лазурная вода, пишет ИА IrkutskMedia.

© Российская Газета

Картинки в интернете не врут

Видео дня

Дух от красоты карьера действительно захватывает - вода потрясающего бирюзового цвета, на белых глиняных берегах тянутся к солнцу березы и сосны, горят костры поспевшей облепихи. На месте этого потрясающего пейзажа раньше располагалась горная выработка, где добывали уголь. Вот уже пару десятилетий назад выработка закрылась, а котлован заполнился водой. Рядом с самым популярным карьером, ставшим "курортным", находятся еще три заполненных водой полости, однако вид там уже не такой живописный.

Тайна, покрытая мраком

Раньше мало кто знал об этом месте - люди жадничали и не раскрывали координаты обнаруженного "райского уголка", дразня аудиторию красочными фотографиями, которыми буквально пестрит интернет.

"Я как будто побывала на Мальдивах! Серьезно!", "Невероятно красивое место", "Природа просто сказка какая-то", "Это точно в Иркутской области?" , "Чересчур красиво", "Тоже очень хочу туда" - публикации, сделанные на карьере, завалены восторженными комментариями в соцсетях.

При этом некоторые посетители отмечали, что на "Мальдивах" почти нет отдыхающих, что добавляет этому месту особый шарм. Однако в интернете быстро набирают популярность видеозаписи с подробным описанием, как добраться до лазурной воды, поэтому сейчас на карьере многолюдно - множество машин, следы от кострищ и палаток, в воде - визжащие от восторга ребятишки и катающиеся на сапах взрослые. О большом потоке отдыхающих говорят и огромные свалки с мусором прямо на берегу карьера.

А вот в администрации Черемховского района наличием карьера, где массово отдыхают люди, были крайне удивлены, заявив, что впервые слышат про данное место.

"Какого Черемховского карьера? Какие "Мальдивы"? Мы не знаем про это место. Водоемом отработка не считается. Пришлите точные координаты места и официальный запрос на получение информации - по всему району очень много таких разрезов", - ответил представитель местного органа власти.

Однако в мэрии затруднились ответить, во всех ли разрезах есть лазурная вода и купаются ли там люди. При этом во время поиска информации выяснилось, что ранее в СМИ уже выходили материалы об "экзотическом" месте отдыха, и год назад администрация района давала совсем другой комментарий:

"Мальдивы" в Черемхово - это бывшая горная выработка, - рассказывали ранее корреспонденту "КП-Иркутск" в администрации Черемховского района. - До 90-х годов там добывали уголь. Позже полость заполнилась водой. Люди ездят туда отдыхать целыми семьями, что, конечно же, запрещено. Стихийный пляж совсем не оборудован для купания".

Красивый - значит опасный?

Мнения насчет купания в водоеме разнятся - кто-то отмахивается, что постоянно приезжает сюда с детьми, и с ними после нахождения в воде все в порядке, кто-то небрежно упоминает о проявившейся сыпи, кто-то категорично убежден, что в такой водоем лучше не соваться и любоваться им нужно издалека. Некоторые и вовсе уверены в лечебных свойствах воды и заявляют, что кожа после купания в карьере как у младенца.

Чтобы разобраться, мы поговорили с экспертом в области биологии, профессором, деканом биолого-почвенного факультета Иркутского государственного университета Аркадием Матвеевым. Не хотим заранее разочаровывать любителей насладиться лазурными волнами на Черемховском карьере, но купание в нем действительно может быть небезопасным. Во-первых, это связано с отсутствием хоть каких-либо исследований воды.

"Насколько я знаю, с прошлого года, когда карьер уже стал набирать популярность, никаких исследований воды не проводилось - по крайней мере, к нам никто не обращался. В карьере явно присутствуют выходы подземных вод, содержащих химические элементы, придающие воде заманчивый голубой цвет.

Необходим химический анализ, чтобы наверняка знать состав воды, а до этого времени от купания необходимо воздержаться. Здесь могут присутствовать и какие-то радиоактивные вещества, и тяжелые металлы. Например, уран или цирконий в небольших количествах могут окрашивать воду в определенный цвет", - отметил Аркадий Матвеев.

Хотя, по словам ученого, может сработать и обратная сторона - полезная, если, к примеру, в воде содержится радон. В минимальных количествах и при правильной дозировке он полезен, но только по назначению врача. "В случае, если показатели не превысят нормы после исследований, здесь можно будет даже принимать лечебные ванны, в дальнейшем развивать это место и оборудовать пляж", - считает эксперт. Но пока нет результатов анализа - рисковать не стоит.

"Единичное купание не приведет к явным проявлениям - только если искупаться несколько раз за непродолжительное время, и это зависит от концентрации опасных веществ - в случае наличия в воде радиоактивного элемента можно получить облучение, и это повлечет последствия, которые могут привести и к раковым образованиям. Заранее подстраховаться перед купанием нельзя.

Можно, конечно, полностью покрыть себя слоем гусиного жира или крема, чтобы минимизировать контакт кожи с водой, но мы понимаем, что делать этого никто не будет. А вот сразу после водных процедур нужно обмыться теплой чистой водой, чтобы хоть как-то смягчить возможное негативное влияние на организм", - рассказал Аркадий Матвеев.

Стоит отметить, что провести химический анализ воды, по данным профессора, не так уж и дорого - это стоит 10 тысяч рублей. Хотя вероятность, что место будет одобрено для безопасного купания, невелика хотя бы потому, что на сегодняшний день в Иркутской области в принципе нет ни одного места, где Роспотребнадзор официально разрешил бы купаться. Тем более когда речь идет о водоеме после горной выработки.

"Органы местного самоуправления должны знать об этом водоеме и обязательно выставить запрещающие аншлаги. Мы мониторим качество воды в местах массового скопления людей, но этой точки в нашем списке нет. Пляж не оборудован, вода не исследована - место стихийное. Нельзя предугадать, что содержится в этой воде и чем купание в ней может быть чревато - от острых кишечных инфекций до различных аллергических реакций. Купаться здесь категорически не рекомендуется", - отметила пресс-секретарь Роспотребнадзора по Иркутской области Каурова Светлана.