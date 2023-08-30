Туристы пожаловались на поведение родителей малышей в Сочи

Несмотря на приближающееся начало учебного года, туристов с детьми пока не стало меньше на Черном море. Их поведение иногда вызывает шок у других соотечественников.

«Маленьким детям разрешают какать в море, там же их подмывают. Дети постарше это пьют, а потом в больницу попадают», – рассказывает отдыхающая Татьяна Ежова.

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По ее словам, такие случаи она увидела несколько раз за три дня на официальном пляже в Лазаревском и не смогла больше купаться.

Женщина считает, что надо установить указатели с правилами поведения. Также она отметила, что на некоторых пляжах на других курортах сливают в море нечистоты – очень сложно найти место для отдыха.

Отметим, о подобных случаях (сливах нечистот в море) известно давно, прокуратура регулярно возбуждает уголовные дела.

Другая отдыхающая отметила, что многие туристы, отдыхающие с семьей на Черном море, часто и громко ссорятся и заставляют ни в чем невиноватых людей не отдыхать, а лицезреть воспитательный процесс и «невероятные прелести счастливой семейной жизни».

«На море многие все ссорятся. Женщины недовольны детьми, мужья женами. Апогеем стал случай, когда немой мужчина «орал» на жену и активно жестикулировал и работал мимикой за то, что мать не научила сына не облизывать руки после туалета. Причем, в туалет его водил он сам, но виновата оказалась все равно жена. Даже без звука эта разборка потрясла», – говорит отдыхающая Анна Солова.

Местный житель, работающий в турбизнесе Сергей Петров отметил, что туристки громко воспитывают детей и иногда грубят незнакомым людям или диктуют, кому, что и как делать, даже когда не разбираются в теме и не могут с собственной трехлеткой справиться, но «знают все лучше остальных».

«Некоторые туристки не могут думать хотя бы на 1-2 шага вперед. Вот, вчера одна взяла малого на теплоход в +40 градусов и потом орала на него за то, что начал капризничать и просился через час домой из-за того, что жарко. А она еще с ним на нос палубы взгромоздилась – в самое пекло-то», – отметил он.

Пожилые тоже не всегда подают хороший пример. Одна туристка рассказала, как в электричке женщина преклонных лет еле вместилась в кресло, а ее ноги – в проход. Но она очень раздраженно и грубо требовала других подвинуться и убрать их ноги под кресло. Ей спокойно отказали и прочертили невидимую линию для наглядности, сколько она одна места занимает – все поняла и успокоилась, но осталась недовольна.