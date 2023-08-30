Как с пользой провести время в Северной Осетии

Научиться чему-нибудь новому — отличный способ разнообразить отдых в Северной Осетии.

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Подборка для тех, кто даже в отпуске любит проводить время с пользой

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Приготовить осетинский пирог

Осетинские пироги известны далеко за пределами республики. И если попробовать их можно не только в Осетии, хотя, конечно же, самые вкусные именно здесь, то учиться готовить национальное блюдо лучше на его родине. Мастер-классы проводят во многих высокогорных селах, куда привозят экскурсии. Традиционно пироги пекут только женщины. В Кармадоне, например, секретами мастерства с туристами делится Анжела Токаева. Хозяйка учит гостей раскатывать тесто без помощи скалки, рассказывает о разных видах начинки и объясняет, почему пироги для осетин — не просто атрибут национальной кухни, а настоящее достояние, а процесс их приготовления всегда особый ритуал.

Сплести национальный платок

Шелковый платок раньше считался предметом роскоши, но никто не мог запретить осетинке из небогатой семьи надеть аксессуар, если она сумела его сплести сама. Попробовать свои таланты в этом искусстве можно в Центре развития народных художественных промыслов Алании во Владикавказе, где проходят мастер-классы по разным направлениям, а также встречи умельцев и экскурсии.

В Центр стоит заглянуть и в поисках презента на память из Осетии. В трех залах представлены изделия более 100 мастеров и организаций — от посуды скифо-сарматского периода до украшений в национальном стиле.

Попрактиковаться в языке

Мастер-классами по лепке из глины или гончарному ремеслу туристов, конечно, уже не удивить, даже если занятия проводятся на свежем воздухе в красивейшем месте. Как и практикой нового языка с носителем. Но как насчет ворона, говорящего на осетинском?

Рон выучил несколько ярких фраз и выражений: «рауай» («иди сюда»), «макæ» («Нелья»), «цы кусыс?» («что делаешь?»). Правда, как утверждает хозяйка птицы Карина Бацоева, ворон произносит их, лишь когда сам готов к общению, поэтому если хотите попрактиковаться в осетинском языке, записывайтесь на мастер-класс. Ворон обитает в гончарной мастерской. Кто знает, может, повезет и разговор завяжется, а если нет, вы все равно проведете время с пользой и заберете на память готовое изделие.

Выучить песню на осетинском

Вечерами в центре Владикавказа царит особая атмосфера. Любители музыки ее точно оценят. Каждый вечер на проспекте Мира у главного входа в Центральный парк проходят бесплатные концерты. Проект «Музыкальный проспект» проводится не первый год. Местные исполнители собирают аншлаги, исполняя любимые композиции, в том числе и на осетинском языке.

Запечатлеть звездопад

В горы можно ездить не только днем, но и в темное время суток. В августе звездопады бывают чуть ли не каждую ночь — самое время, чтобы научиться делать зрелищные кадры. Многие экскурсоводы берут в ночные туры в горы профессиональных фотографов, готовых поделиться секретами классных снимков.