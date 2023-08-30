Как попасть на Землю Франца-Иосифа

30 августа исполняется 150 лет со дня открытия самого северного архипелага России - Земли Франца-Иосифа.

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В августе из Мурманска на ЗФИ ушел парусник "Эльдорадо" с группой туристов на борту, а на самолете к берегам архипелага отправилась комплексная экспедиция Русского географического общества. Оба арктических похода приурочены к юбилею открытия этих высокоширотных островов.

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Путешественники высадятся в знаковых точках ЗФИ - в бухте Тихая на острове Гукера, на островах Хейса, Галля, Белл и Джексона. На острове Земля Александры россияне установят поклонный крест в память о героях и исследователях Арктики. Экспедиции на Землю Франца-Иосифа - самые сложные, опасные и дорогие. Но ради неземных арктических пейзажей, парада айсбергов и ледников российские туристы и исследователи готовы на любые жертвы!

Кто на самом деле открыл Землю Франца-Иосифа

Считается, что полторы сотни лет назад этот арктический архипелаг совершенно случайно обнаружила Австро-Венгерская экспедиция Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера. Путешественники пытались найти Северо-Восточный проход между Тихим и Атлантическим океанами на шхуне "Адмирал Тегеттгоф", но корабль затерло во льдах. Во время дрейфа льды вынесли шхуну к берегам земли, до этого им неизвестной. Европейцы высадились на островах, составили их карту, провели метеонаблюдения, собрали ботанические, геологические и зоологические образцы. Правда, вернуться на покореженной шхуне домой исследователи не смогли, оставив ее у берегов архипелага и отправившись на шлюпках к берегам Новой Земли.

В этом опаснейшем плавании они чуть не погибли. По традиции спасли путешественников (как и многих других европейцев, не сумевших справиться с арктическими сюрпризами) архангельские поморы. Они накормили и обогрели странников, а затем доставили их на своих шхунах в порт Варде.

Кстати, по одной из версий первыми на Земле Франца-Иосифа тоже побывали поморы. Правда, письменные свидетельства об этом до нас не дошли. Но известно, что ровно 260 лет назад "в теории" архипелаг открыл сын помора - великий русский ученый Михаил Ломоносов. В 1763 году в труде "Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию" Ломоносов рассказал о "великом острове, который лежит к северу далее 80 градусов и 11 минут, склоняясь от Шпицбергена к востоку". Это координаты Земли Франца-Иосифа.

Живут ли люди на самом северном архипелаге России

Земля Франца-Иосифа находится на территории Архангельской области, но муниципального образования здесь, в отличие от соседней Новой Земли, сегодня нет. На ЗФИ размещаются российские военные, действуют метеостанция Северного управления гидрометслужбы, а также база национального парка "Русская Арктика".

Здесь, рядом с Северным полюсом, люди работают круглый год. Так, полярная станция нацпарка "Омега" действует с 2015 года: рабочий день здесь ненормированный, но зимовщики стараются придерживаться графика с 08.30 до 17.30. Вечером они пишут отчеты, что-то мастерят, готовят еду. Питание полноценное: мясо, фрукты, овощи, витамины и минералы. В свободное время полярники читают, смотрят фильмы, играют в настольные игры. Кстати, интернетом тоже пользуются.

- В этом году на архипелаге останутся зимовать два человека - они будут работать по собственным программам, - рассказал "РГ" директор нацпарка Александр Кирилов.

По его словам, хотя полярная ночь подразумевает определенные бытовые сложности - приходится постоянно пользоваться освещением, готовить больше калорийной пищи, а на улице бороться с пургой - зимовщики находят и положительные стороны в своей работе. К примеру, любуются полярными сияниями во весь небосвод и наблюдают наиболее удаленные галактики.

Можно ли посетить Землю Франца-Иосифа туристам

Отправиться на архипелаг можно из Мурманска или Архангельска, но путешествие это очень дорогое: стоимость туров начинается от 850 тысяч рублей.

Российская Газета

Туристические поездки на Землю Франца-Иосифа сегодня организуют на круизных судах, ледоколах, парусно-моторных яхтах и на самолетах. Для посещения необходимо оформить пропуск. Нужно также учитывать, что детей в такой сложный поход не возьмут: любое покорение Арктики требует определенной подготовки, физического здоровья и ответственного отношения к задуманному. Важно и то, что четко по расписанию отправиться на ЗФИ удается не всегда: многое зависит от погоды.

Поехать на ЗФИ можно также бесплатно по научно-образовательным программам - каждый год на архипелаг отправляется из Архангельска экспедиция Арктического плавучего университета, попасть в которую студенты и ученые из разных регионов России могут на конкурсной основе.

Если же вы мечтаете задержаться на архипелаге подольше, то вам прямая дорога в полярники: их набор постоянно ведет Северное управление гидрометслужбы. Кстати, зарплата зимовщиков может достигать планки 200 тысяч рублей, причем находятся они в Арктике на полном государственном обеспечении.

Что посмотреть на Земле Франца-Иосифа

Бухта Тихая

В бухте Тихой на острове Гукера уже четыре года действует самый северный в России визит-центр. Сюда, как правило, заходят все круизные суда, направляющиеся на архипелаг. И это неслучайно, так как Тихая (названная так самим Георгием Седовым) считается неформальной столицей ЗФИ. В бухте для туристов созданы экологические тропы, есть экспозиции, позволяющие познакомиться с историей архипелага. Кроме того, на острове Гукера действует самое северное в России отделение почты - именно действует, так как из него можно отправить открытку или письмо в любую точку планеты.

Российская Газета

Если повезет, вы сможете увидеть на ЗФИ сверкающие айсберги, моржей, китов, пускающих фонтаны и выполняющих "цирковые трюки" по ходу движения корабля. Если не повезет - встретите белого медведя. И это не шутка: никто из тех, кто хотя бы раз случайно оказался рядом с хозяином Арктики, не мечтает вновь очутиться в его обществе. Кстати, на территории ЗФИ группы туристов в обязательном порядке охраняют инструкторы нацпарка. Есть и еще одно обязательное правило: перед высадкой на арктических островах все новички проходят инструктаж, как не попасть в лапы хищника.

Мыс, где зимовали Нансен и Йохансен, и остров Скотт-Келти

Туристам на ЗФИ показывают мыс Норвегия, где в конце ХIХ века провели образцовую зимовку знаменитые норвежцы-исследователи Нансен и Йохансен. Можно увидеть на ЗФИ и остров Скотт-Келти, на котором любил охотиться один из первых советских промышленников и каюров, архангельский помор Федор Кузнецов.

Мыс Флора

Если вы в детстве зачитывались "Двумя капитанами" Каверина, то вам точно нужно высадиться у мыса Флора на острове Западный Нортбрук, который называют "точкой пересечения полярников". Это одна из наиболее богатых растительностью точек архипелага. Кроме того, здесь можно увидеть моржей и даже гренландских китов.

Российская Газета

Дом Эйры

Интересно побывать и на севере острова Белл, где расположена старейшая из сохранившихся на архипелаге построек - Дом Эйры. В 1881 году его сложила экспедиция Бенджамина Ли Смита, а на внутренних стенах здания оставили свои автографы самые знаменитые исследователи Арктики.

Российская Газета

С чего начать путь на Землю Франца-Иосифа

Вся необходимая информация о посещении Земли Франца-Иосифа туристами размещена в специальном разделе на официальном сайте нацпарка "Русская Арктика": здесь можно найти и контакты туроператоров, которые работают на архипелаге, а также познакомиться с предлагаемым туристам программами.

Чтобы подготовиться к арктическому походу, рекомендуется "погулять" по архипелагу с помощью интерактивной карты ЗФИ, которую также разработали в нацпарке "Русская Арктика".

Подробности об арктических экспедициях на ЗФИ можно найти на сайте Русского географического общества в разделе экспедиции. А о том, как стать участником экспедиции Арктического плавучего университета, рассказывает специальная страница Северного (Арктического) федерального университета.