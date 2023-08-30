Где в России комфортно отдохнуть осенью

Директор турагентства Валерия Павлюкова назвала популярные направления для отдыха осенью во время бархатного сезона на российском побережье.

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По ее словам, рассматривающим услугу "все включено" лучше отправиться в Краснодарский край - Сочи, Адлер и Имеретинскую низменность.

В настоящее время организовать проезд туда проще всего, так как другие аэропорты закрыты.

Она пояснила: - Добраться до других мест будет сложнее. Здесь уже туристам придется подумать о дороге: либо добираться на машине, либо искать билеты на поезд.

Турагент отметила, что сейчас популярен комбинированный отдых. Например, когда можно совместить Россию и страны ближнего зарубежья - отправиться из Сочи в Абхазию.

Эксперт продолжила: - Абхазия - одно из самых популярных направлений на сегодняшний день. Сегодня Абхазия - это прекрасная страна, где активно развивается сервис, уже есть отели, где все включено. Очень интересно путешествовать в горах, например, рассмотреть отдых в Красной Поляне.