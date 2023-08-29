Соль-Илецк оказался одним из самых экономных туристических направлений
Отдых во время бархатного сезона традиционно менее затратен. Эксперты подсчитали, сколько россиянам придется потратить, чтобы отдохнуть осенью. И пришли к выводу, что самое доступное направление – Соль-Илецк.
Среди экономных курортов России оказался оренбургский город. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования Твил.ру. Эксперты пришли к выводу, что по доступности Соль-Илецк обошел Краснодарский край.
Так, в среднем ночь проживания на соленых озерах составит 1 728 рублей. На втором месте оказалась крымская Николаевка – 1 791 рубль. Железноводск Ставропольского края занял пятую позицию – 2 142 рубля, а на 10 месте очутилась Ялта. За ночь проживания там осенью придется отдать 2 555 рублей.