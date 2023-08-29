Соль-Илецк оказался одним из самых экономных туристических направлений

Отдых во время бархатного сезона традиционно менее затратен. Эксперты подсчитали, сколько россиянам придется потратить, чтобы отдохнуть осенью. И пришли к выводу, что самое доступное направление – Соль-Илецк.

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Среди экономных курортов России оказался оренбургский город. К такому выводу пришли аналитики сервиса бронирования Твил.ру. Эксперты пришли к выводу, что по доступности Соль-Илецк обошел Краснодарский край.