«Петергоф» открыл резиденцию в Калининграде

Резиденция Государственного музея-заповедника «Петергоф» открылась в Калининграде в Музее Мирового океана. Об этом сообщает «Интерфакс» .

Известно, что выставочный проект «Петергоф. Империя на море» подготовлен по материалам собрания музея северной столицы и рассказывает о неразрывной связи Российской империи и моря, о Петергофе как морской резиденции русских царей, о морских традициях и победах России. Дополняют экспозицию первые экземпляры книг будущей библиотеки резиденции.