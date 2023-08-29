"Большую самарскую тропу" прокладывают у самых живописных мест

Для большого похода по живописным местам не нужно далеко ехать. Самарская область богата такими точками на карте. И чтобы об этом узнали как можно больше людей, в регионе появится сеть дорог для пешего туризма, а благоустроить ее должны сами жители. В этом смысл проекта "Большая самарская тропа", ставшего победителем в конкурсе Фонда президентских грантов.

© СОВА

По лесистой местности и горным участкам, вдоль рек и озер, по особо охраняемым природным территориям и самым живописным уголкам нашего региона от Самары до Тольятти прокладывается "Большая самарская тропа".

Для знакомства с красотами родного края предлагается несколько альтернативных маршрутов – разного уровня сложности и наполненности. Чтобы пройти все тропы, придется преодолеть расстояние в 200 километров.

Для удобства разрабатывается специальное приложение, где можно будет увидеть детальное описание каждого направления. Узнать, какие достопримечательности стоит посетить и где путнику устроить привал.