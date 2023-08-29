4 внутренних направления, которые пользуются спросом у россиян
Ассоциация туроператоров Российской Федерации назвала пять внутренних направлений, которые пользуются повышенным интересом у туристов, даже если они уже посещали эти места ранее.
Возглавил список самых возвратных направлений Санкт-Петербург. По мнению специалистов, это связано с тем, что Северная столица – большой город, и посмотреть интересные места за один раз у туристов не получается.
К тому же там постоянно открывается что-то новое, что вызывает очередной всплеск интереса.
Кроме того, туристам нравится возвращаться в Москву, Калининградскую область и Минеральные воды. Сюда возвращаются 80% туристов, говорят данные опроса.